В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РЕПОРТАЖ: Киев. Крещатик. Евродеревня Чтобы почувствовать вкус "Евровидения", необязательно отправляться на сам концерт. Всегда для поклонников конкурса, зрителей, горожан и туристов устраивается...

Вход в евродеревню свободный, но попасть сюда можно, лишь пройдя досмотр, к чему люди относятся с пониманием. И хотя в выходной день желающих побывать на территории фан-зоны было немало, ожидание заняло немного времени - невысокая цена за последующее удовольствие. Ведь на территории евродеревни множество развлечений: мастер-классы по плетению браслетов из ленточек и аппликации, фотозоны, выставка детского рисунка на тему "Евровидения", сувенирные лавки. Кстати, в одной такой лавке можно купить даже евровидийный пряник.Хотите символическое изображение на щеку? За считанные минуты кисточкой вам нанесут надпись Eurovision и евровидийное сердечко.И где же еще, как не в евродеревне приобрести сувениры на память о "Евровидении"? Есть майки, сумки и, конечно, узнаваемое ожерелье - символ нынешнего конкурса.Кому хочется поразмяться - теннисную ракетку вам в руки. Можно и потанцевать, благо на главной сцене выступают артисты. Кстати, сцена в евродеревне внушительных размеров. Здесь же установлены экраны, на которых будут транслироваться полуфиналы и финал конкурса. Два дня назад здесь можно было посмотреть церемонию открытия евронедели.Гуляющие забираются на специально выстроенную смотровую площадку прямо в центре фан-зоны и делают селфи.Что еще интересно: среди деревни стоит шатер, а в нем хрустальный микрофон победительницы "Евровидение-2016" Джамалы и ее конкурсное платье.За пределами евродеревни фан-зона не заканчивается. На Крещатике огорожено место для игры с мячом, катания на роликах. Крещатик - еще и площадка для танца……и сцена для музыкантов.Всего в Киеве организовано пять фан-зон, где гости могут прекрасно провести время. И хотя в столице Украины сегодня не жарко и хмурится небо, в евродеревне многолюдно и светло. От улыбок.ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,БЕЛТА.-0-