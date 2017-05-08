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Сегодня вечером в Киеве пройдет первый полуфинал "Евровидения-2017"
09.05.2017 19:55 — Новости Культуры | Tut.by
Сегодня в 22.00 в Киеве начнется первый полуфинал «Евровидения-2017». Участник от Беларуси, минская группа NaviBand, выступит во втором полуфинале 11 мая, но это не повод игнорировать первое шоу конкурса. TUT.BY собрал все композиции, которые прозвучат сегодня на сцене «Евровидения».
В первом полуфинале выступят исполнители от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.
Главные фавориты «Евровидения-2017», по версии букмекеров, — представители Италии и Болгарии — выйдут на сцену 11 мая. Однако среди участников первого полуфинала есть две страны, претендующие на третье место, — Швеция и Португалия. Насчет Беларуси, кстати, букмекеры
В финале будет участвовать страна-хозяйка (в этом году — Украина), большая пятерка (Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия — как страны — основатели «Евровидения»), а также победители двух полуфиналов. То есть, в финале выступят 26 наиболее успешных стран из 42 участвующих в конкурсе.
Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый телеканал «Беларусь 24».
1. Швеция. Робин Бенгтссон — I Can’t Go On
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2. Грузия. Тамара Гачечиладзе — Keep the Faith
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3. Австралия. Айзея Фаербрейс — Don’t Come Easy
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4. Албания. Линдита Халими — World
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5. Бельгия. Blanche — City Lights
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6. Черногория. Славко Калезич — Space
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7. Финляндия. Norma John — Blackbird
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8. Азербайджан. Dihaj — Skeletons
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9. Португалия. Сальвадор Собрал — Amar pelos dois
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10. Греция. Demy — This Is Love
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11. Польша. Кася Мось — Flashlight
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12. Молдова. SunStroke Project — Hey, Mamma!
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13. Исландия. Свала — Paper
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14. Чехия. Мартина Барта — My Turn
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15. Кипр. Овиг Демирчян — Gravity
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16. Армения. Арцвик Арутюнян — Fly with Me
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17. Словения. Омар Набер — On My Way
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18. Латвия. Triana Park — Line
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Сегодня в 22.00 в Киеве начнется первый полуфинал "Евровидения-2017". Участник от Беларуси, минская группа NaviBand, выступит во втором полуфинале 11 мая, но это не повод...
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