Сегодня в 22.00 в Киеве начнется первый полуфинал «Евровидения-2017». Участник от Беларуси, минская группа NaviBand, выступит во втором полуфинале 11 мая, но это не повод игнорировать первое шоу конкурса. TUT.BY собрал все композиции, которые прозвучат сегодня на сцене «Евровидения».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первом полуфинале выступят исполнители от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.

Главные фавориты «Евровидения-2017», по версии букмекеров, — представители Италии и Болгарии — выйдут на сцену 11 мая. Однако среди участников первого полуфинала есть две страны, претендующие на третье место, — Швеция и Португалия. Насчет Беларуси, кстати, букмекеры надежд не питают . По их прогнозам, шансы NaviBand на победу почти равны нулю, более того, белорусская группа может даже не пройти в финал 13 мая.

В финале будет участвовать страна-хозяйка (в этом году — Украина), большая пятерка (Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия — как страны — основатели «Евровидения»), а также победители двух полуфиналов. То есть, в финале выступят 26 наиболее успешных стран из 42 участвующих в конкурсе.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый телеканал «Беларусь 24».

1. Швеция. Робин Бенгтссон — I Can’t Go On

2. Грузия. Тамара Гачечиладзе — Keep the Faith

3. Австралия. Айзея Фаербрейс — Don’t Come Easy

4. Албания. Линдита Халими — World

5. Бельгия. Blanche — City Lights

6. Черногория. Славко Калезич — Space

7. Финляндия. Norma John — Blackbird

8. Азербайджан. Dihaj — Skeletons

9. Португалия. Сальвадор Собрал — Amar pelos dois

10. Греция. Demy — This Is Love

11. Польша. Кася Мось — Flashlight

12. Молдова. SunStroke Project — Hey, Mamma!

13. Исландия. Свала — Paper

14. Чехия. Мартина Барта — My Turn

15. Кипр. Овиг Демирчян — Gravity

16. Армения. Арцвик Арутюнян — Fly with Me

17. Словения. Омар Набер — On My Way

18. Латвия. Triana Park — Line

