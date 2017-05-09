Букмекеры назвали вероятных победителей первого полуфинала Евровидения

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Букмекерские конторы назвали вероятных победителей первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2017" — участников, которые должны пройти в финал популярного шоу.

"Евровидение" стартует во вторник в Киеве: вечером пройдет первый полуфинал конкурса. Участие в нем примут 18 стран.



© Sputnik Стрингер Первый полуфинал "Евровидения-2017" пройдет вечером в Киеве

Согласно данным букмекерских контор за несколько часов до начала полуфинала, в финал выйдут следующие артисты: Робин Бенгсстон (Швеция), Арцвик (Армения), Сальвадор Собрал (Поргугалия), Диана Гаджиева (Азербайджан), Demy (Греция), Норма Джон (Финляндия), Исайя Фирбрейс (Австралия), SunStroke Project (Молдова), Hovig (Кипр) и Blanche (Бельгия).

Среди этих артистов наиболее высокими шансами на победу в финале "Евровидения" обладают шведский и португальский исполнители.

По мнению букмекеров, шансов на выход в финал конкурса нет у представителей Польши, Латвии, Грузии, Исландии, Словении, Албании, Черногории и Чехии.

Прямая трансляция первого полуфинала "Евровидения" начнется в 22:00 по минскому времени, однако белорусские телеканалы покажут шоу на час позже — прямой эфир начнется в 23:00 из-за трансляций празднования Дня Победы.

Второй полуфинал "Евровидения" состоится в четверг 11 мая — участие в нем примут и белорусские конкурсанты NaviBand. Во втором полуфинале вместе с Беларусью должна была участвовать и российская конкурсантка Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд на территорию Украины за посещение Крыма. Европейский вещательный союз пытался урегулировать данный вопрос и называл подобные шаги Украинских властей возмутительными, однако в Киеве настояли на своем. В итоге российский "Первый канал" отказался от участия в "Евровидении-2017" и от трансляции шоу.