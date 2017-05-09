На фото: SunStroke Project (Молдова)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Определена первая десятка финалистов "Евровидения-2017" Первый полуфинал песенного шоу прошел сегодня в Международном выставочном центре. Путевку в финал от зрителей получили Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция,...

9 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Первая десятка финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2017" названа в Киеве, передает корреспондент БЕЛТА.Первый полуфинал песенного шоу прошел сегодня в Международном выставочном центре. Путевку в финал от зрителей получили Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.Второй полуфинал "Евровидения", в котором выступит Беларусь, состоится 11 мая, финал - 13 мая.Телеканалы Белтелерадиокомпаниии международный спутниковый телеканалвели прямую трансляцию полуфинального шоу.БЕЛТА представляет артистов, которым 13 мая предстоит выйти на конкурсную сцену снова в надежде получить главный приз.в составе скрипача, саксофониста и вокалиста. Группа не один раз подавала заявку на участие в национальном отборе на "Евровидение", является обладателем золотой медали конкурса WCOPA в Лос-Анджелесе и лучшим вокально-инструментальным проектом мира.- продюсер, музыкант и автор песен. Себя Диана считает экспериментальным музыкантом, очень уверенной личностью во всем, что она делает на сцене и в жизни.научилась играть на фортепиано еще до поступления в школу. И по сей день артистка берет уроки игры на инструменте и вокала. А еще она играет в мюзикле и учится в юридической школе.открыл свой певческий талант позже, чем талант музыканта, ведь сначала он играл на трубе, а только с 13 лет научился игре на гитаре и пению. С тех пор он понял: это именно то, чем он хочет заниматься.изучал психологию, но страсть к музыке его захлестнула. Салвадор завоевывает сердца магнетизмом, особенной чувственностью исполнения.родилась в артистической семье. Работала с ансамблями в начале артистической карьеры, выступала на различных фестивалях. Работала некоторое время в Америке.прежде чем стать артисткой попробовала себя в разных профессиях: училась на психолога-логопеда, работала администратором в салоне красоты, менеджером в туристическом агентстве. При этом с детства пела и без музыки себя не представляла. Однажды загадала желание на Новый год сделать карьеру певицы и сама его осуществила.выиграл шоу Х Factor в Австралии в 2016 году. Исполнителю 17 лет, и он одержим мечтой стать профессиональным артистом. Первый сингл Исайи попал в чарты 15 стран, стал платиновым в Швеции. Такой успех юный артист объясняет эмоциональностью исполнения и, конечно, огромной работой.Певческий талант Овига был очевиден с раннего детства, а известность к нему пришла после участия в шоу Х Factor Греции. После шоу вернулся на Кипр, чтобы начать выступать сольно.вот-вот исполнится 18. Петь и играть начала с детства, вдохновленная старшим братом певцом. Зрителей трогает ее нетипичный тембр и выступления. Сегодня эти артисты празднуют свой успех на "Евровидении", а через день количество тех, кто будет радоваться проходу в финал самого масштабного шоу Европы, удвоится. 11 мая - второй полуфинал.-0-