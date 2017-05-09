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Генеральные репетиции второго полуфинала пройдут сегодня на сцене "Евровидения-2017" в Киеве

10.05.2017 07:21 — Новости Культуры | БелТА  
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10 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Генеральные репетиции второго полуфинала пройдут сегодня на сцене "Евровидения-2017" в Киеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.Во втором полуфинале будут бороться: 1. Сербия; 2. Австрия; 3. Македония; 4. Мальта; 5. Румыния;6. Нидерланды; 7. Венгрия; 8. Дания; 9. Ирландия; 10. Сан-Марино; 11. Хорватия; 12. Норвегия; 13. Швейцария; 14. Беларусь; 15. Болгария; 16. Литва; 17. Эстония; 18. Израиль.Белорусская группа NaviBand выступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".Вечернюю генеральную репетицию смогут увидеть зрители в арене, а также национальные жюри стран, которые будут голосовать 11 мая в полуфинале. Судейские коллегии выставят свои оценки уже сегодня вечером. Международный конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го, финал - 13 мая. Прямую трансляцию полуфиналов и финала традиционно осуществляют телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-
 
 
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Белорусская группа NaviBand выступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".

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