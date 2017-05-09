В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генеральные репетиции второго полуфинала пройдут сегодня на сцене "Евровидения-2017" в Киеве Белорусская группа NaviBand выступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".

10 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Генеральные репетиции второго полуфинала пройдут сегодня на сцене "Евровидения-2017" в Киеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.Во втором полуфинале будут бороться:2. Австрия; 3. Македония; 4. Мальта; 5. Румыния;6. Нидерланды; 7. Венгрия; 8. Дания; 9. Ирландия; 10. Сан-Марино; 11. Хорватия; 12. Норвегия; 13. Швейцария; 14. Беларусь; 15. Болгария; 16. Литва; 17. Эстония; 18. Израиль.Белорусская группавыступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".Вечернюю генеральную репетицию смогут увидеть зрители в арене, а также национальные жюри стран, которые будут голосовать 11 мая в полуфинале. Судейские коллегии выставят свои оценки уже сегодня вечером. Международный конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го, финал - 13 мая. Прямую трансляцию полуфиналов и финала традиционно осуществляют телеканалы Белтелерадиокомпании -и международный спутниковый телеканал.-0-