МИНСК, 10 мая — Sputnik. Итоги первого полуфинала "Евровидения-2017" стали известны в Киеве — по его результатам в финал популярного шоу проходят десять исполнителей и групп.

Первый полуфинал "Евровидения-2017" начался во вторник в 22:00 по минскому времени. Кроме 18 конкурсантов, выступил на нем и украинский исполнитель Monatik с англоязычной версией песни "Кружит". Также в первом полуфинале дважды выступила победительница прошлого "Евровидения" Джамала, спев про Галюню.

По итогам голосования телезрителей и членов профессионального жюри, из первого полуфинала дальше прошли десять артистов. В списке финалистов — Робин Бенгсстон (Швеция), Арцвик (Армения), Сальвадор Собрал (Поргугалия), Диана Гаджиева (Азербайджан), Demy (Греция), Исайя Фирбрейс (Австралия), SunStroke Project (Молдова), Hovig (Кипр), Кася Мос (Польша) и Blanche (Бельгия).

При этом явными фаворитами первого полуфинала были сразу три артиста: швед Робин Бенгсстон (на фото), португалец Сальвадор Собрал и армянка Арцвик. Кто же получил больше всего баллов в первом полуфинале, станет известно лишь после финала — после оглашения победителя "Евровидения" организаторы назовут и результаты по полуфиналам.

За победу в финале, как ожидается, серьезная борьба разгорится между португальцем Собралом, шведом Бенгсстоном и итальянцем Франческо Габбани.

Белорусские участники NaviBand выступят во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая и также сразятся за право выйти в финал конкурса. Во втором полуфинале вместе с Беларусью должна была участвовать и российская конкурсантка Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд на территорию Украины за посещение Крыма. Европейский вещательный союз пытался урегулировать данный вопрос и называл подобные шаги Украинских властей возмутительными, однако в Киеве настояли на своем. В итоге российский "Первый канал" отказался от участия в "Евровидении-2017" и от трансляции шоу.