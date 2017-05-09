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Гомельский драмтеатр представит премьеру по малоизвестной пьесе Якуба Коласа "Антось Лата"
10.05.2017 08:54 — Новости Культуры | БелТА
Фото из архива10 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Гомельском областном драматическом театре 10 и 11 мая состоятся премьерные показы спектакля "Чума" по пьесе Якуба Коласа "Антось Лата", сообщил БЕЛТА пресс-секретарь госучреждения Владимир Ступинский. Над постановкой работал молодой гомельский режиссер Андрей Шидловский. Он выбрал очень редкую пьесу Якуба Коласа, которую сложно найти даже в собраниях сочинений классика. К слову, в этом году произведению исполняется 100 лет. "Последний раз "Антося Лату" ставили 15 лет назад в Мозырском драматическом театре имени И.Мележа. До этого в Беларуси постановки этого произведения были только в 20-е годы прошлого века", - рассказал собеседник.Пьеса поставлена на белорусском языке, авторский текст остался практически без изменений. Режиссер определил ее жанр как трагикомедию. Он также постарался полностью уйти от временных рамок и сделать так, чтобы зритель не понял, в прошлом или будущем происходит действие. "Затронутая белорусским классиком в пьесе "Антось Лата" век назад проблема алкоголизма актуальна и по сей день. Трагикомедия "Чума" о болезни, с которой может столкнуться каждый. И неважно, в каком виде чума постучится в двери: в виде рюмки, шприца или сигареты. Главное ее оружие - человеческая слабость", - пояснил Владимир Ступинский.В спектакле заняты ведущие и молодые артисты областного драмтеатра: Юрий Мартинович, Михаил Гришечкин, Михаил Ручко, Алла Леная, Дмитрий Байков, Виталия Тишкова, Александра Бычкова, Мария Ходякова. Художник-постановщик спектакля - Татьяна Стысина, музыкальным оформлением занимался Дмитрий Неберов.Режиссер Андрей Шидловский - автор таких спектаклей, как "Страна брошенных игрушек" (по собственной пьесе), "Остров сокровищ" (Р.Л. Стивенсон), экзистенциального шоу "Театр начинается". Кроме того, Андрей Шидловский плотно занят в ведущих ролях в спектаклях Гомельского облдрамтеатра - "Ромео и Джульетта", "Ен. Яна. Вайна", "Безымянная звезда" и др.-0-
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Над постановкой работал молодой гомельский режиссер Андрей Шидловский. Он выбрал очень редкую пьесу Якуба Коласа, которую сложно найти даже в собраниях сочинений...
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