Расследование о богохульстве против Стивена Фрая прекращено. Полиция не нашла оскорбленных

Ирландская полиция прекратила расследование по статье о богохульстве против британского актера Стивена Фрая. «Следователи не смогли найти достаточное количество оскорбленных», — рассказал источник ирландской The Independent.

Информацию о прекращении расследования подтвердил человек, подавший заявление против Фрая. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, напомнил, что он сам не считает свои права нарушенными и лишь «выполнял свой гражданский долг», обратившись в полицию. Заявитель остался доволен решением следователей.

О расследовании против Фрая стало известно 7 мая. Полиция начала проверку по заявлению, поданному после эфира телепередачи с актером в 2015 году. Тогда Фрай задался вопросом, почему он «должен уважать капризного, злобного, глупого бога».

С 2010 года в Ирландии действует уголовная статья о богохульстве, которая запрещает публиковать или произносить слова, которые «оскорбляют то, что священно для какой-либо из религий, чтобы вызвать возмущение среди значительного числа верующих». Максимальное наказание по этой статье — штраф 25 тысяч евро.