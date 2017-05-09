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Расследование о богохульстве против Стивена Фрая прекращено. Полиция не нашла оскорбленных

10.05.2017 09:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Ирландская полиция прекратила расследование по статье о богохульстве против британского актера Стивена Фрая. «Следователи не смогли найти достаточное количество оскорбленных», — рассказал источник ирландской The Independent.

Информацию о прекращении расследования подтвердил человек, подавший заявление против Фрая. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, напомнил, что он сам не считает свои права нарушенными и лишь «выполнял свой гражданский долг», обратившись в полицию. Заявитель остался доволен решением следователей.

О расследовании против Фрая стало известно 7 мая. Полиция начала проверку по заявлению, поданному после эфира телепередачи с актером в 2015 году. Тогда Фрай задался вопросом, почему он «должен уважать капризного, злобного, глупого бога».

С 2010 года в Ирландии действует уголовная статья о богохульстве, которая запрещает публиковать или произносить слова, которые «оскорбляют то, что священно для какой-либо из религий, чтобы вызвать возмущение среди значительного числа верующих». Максимальное наказание по этой статье — штраф 25 тысяч евро.

 
 
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В эфире телепередачи актер задался вопросом, почему он "должен уважать капризного, злобного, глупого бога".

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