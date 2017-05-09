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Неделя Моды в Беларуси пройдет 11-14 мая

10.05.2017 10:31 — Новости Культуры | БелТА  
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Неделя Моды в Беларуси пройдет 11-14 мая
Фото из архива
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя Моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) пройдет с 11 по 14 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт мероприятия. Главными целями проекта являются привлечение внимания общественности к развитию отечественной моды, а также содействие в развитии индустрии моды в целом, информирование белорусов об отечественной моде, ее дизайнерских именах и возможностях, создание для белорусских дизайнеров комфортных условий для демонстрации своего творческого потенциала и организация fashion-бизнеса, продвижение Беларуси и ее модного потенциала на международном уровне, привлечение внимания зарубежных коллег и клиентов. Формат Belarus Fashion Week предполагает проведение ежедневных индивидуальных показов дизайнерских коллекций класса pret-a-porter и pret-a-porter de luxe. Кроме того, дизайнеры имеют возможность выставить свои коллекции в шоу-руме, что позволяет им наладить индивидуальное общение с потенциальными потребителями и профессионалами.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Формат Belarus Fashion Week предполагает проведение ежедневных индивидуальных показов дизайнерских коллекций класса pret-a-porter и pret-a-porter de luxe.

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