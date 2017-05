МИНСК, 10 мая — Sputnik. По итогам первого полуфинала "Евровидения-2017" в финал конкурса прошли десять исполнителей и групп , Sputnik предлагает познакомиться с песнями участников шоу.

Первый полуфинал "Евровидения-2017" прошел вечером во вторник в Киеве — за право выйти в финал сразились представители 18 стран. Кроме них, в рамках шоу выступили Монатик и победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала.

По итогам голосования телезрителей и членов профессионального жюри, в финал прошли десять исполнителей и групп. Sputnik предлагает вам послушать их конкурсные песни.

Португалия: Salvador Sobral — Amar Pelos Dois

Португалец Собрал — один из фаворитов "Евровидения-2017": его выступление не оставило равнодушными ни музыкальных критиков, ни зрителей. В финале шоу он сможет бороться за победу.

Греция: Demy — This Is Love

Представительнице Греции пророчили выход в финал, однако на очень высокое место там она не рассчитывает: сейчас букмекеры прогнозируют лишь 16-е место.

Швеция: Robin Bengtsson — I Can't Go On

Шведа Бенгсстона до сих пор считают одним из фаворитов "Евровидения", но в полуфинале его выступление многих разочаровало — спел артист не так хорошо, да и энергетики в его выступлении было немного.

Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma

Молдавские участники уже выступали на "Евровидении" — в 2010-м году Sunstroke Project занял 22 место в финале конкурса. В этом году артистам пророчат десятое место в финале.

Кипр: Hovig — Gravity

Исполнитель Hovig своим номером в первом полуфинале и манерой держаться на сцене многим напомнил представителя России на "Евровидении" прошлого года Сергея Лазарева. Впрочем, успеха Лазарева ему вряд ли удастся достичь — пока ставки указывают лишь на 22-е место.

Азербайджан: Dihaj — Skeletons

Исполнительница из Азербайджана запомнилась зрителям необычным номером со стеной и человеком с головой лошади. Ее песня выдержана в духе современной американской поп-музыки, однако Dihaj может не попасть и десятку лидеров.

Бельгия: Blanche — City Lights

До первого полуфинала бельгийку Blanche также некоторые называли одной из фавориток конкурса, однако при живом исполнении она многих разочаровала. В финал певица прошла, но в рейтинге букмекеров постепенно падает.

Армения: Арцвик — Fly With Me

Благодаря зрелищному номеру и "ударной" песне Арцвик вполне может побороться за место в пятерке лучших на "Евровидении-2017" — а, возможно, и в тройке лидеров.

Польша: Kasia Moś — Flashlight

Польскую певицу букмекеры видеть в финале не ожидали, но она удивила всех своей проникновенной балладой. Пока она может попасть лишь в топ-20 по итогам финала, однако Кася снова может всех удивить.

Австралия: Isaiah — Don't Come Easy

Австралия участвует в "Евровидении" третий год подряд и, кажется, именно выступление Isaiah станет худшим для страны — пока ему пророчат лишь 12-е место в финале, хотя в минувшем году австралийка Dami Im легко получила вторую строчку.

Белорусская группа NaviBand примет участие во втором полуфинале "Евровидения-2017", который состоится вечером 11 мая. Принимать участие в нем должна была и российская конкурсантка Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд на территорию Украины за посещение Крыма. Европейский вещательный союз пытался урегулировать данный вопрос и называл подобные шаги украинских властей возмутительными, однако в Киеве настояли на своем. В итоге российский "Первый канал" отказался от участия в "Евровидении-2017" и от трансляции шоу.