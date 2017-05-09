500-летие белорусского книгопечатания будет главной темой национальной экспозиции в Праге

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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема 500-летия белорусского книгопечатания станет главной в работе национальной экспозиции на международной ярмарке "Книжный мир", которая пройдет с 11 по 14 мая в Праге (Чехия). Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Помимо демонстрации лучших книг, вышедших в 2016-2017 годах, отдельной экспозицией посетителям будут представлены издания, посвященные Франциску Скорине и знаковой юбилейной дате. Они выпущены в государственных издательствах "Мастацкая літаратура", "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", "Беларусь", Издательский дом "Звязда" и "Народная асвета".

Будут организованы презентации отдельных книг, участие в которых примут Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков и сотрудники посольства, начальник управления издательской деятельности и книжной торговли Министерства информации Елена Павлова, руководители издательств "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", книготорговой компании ОАО "Белкнига", крупнейшего полиграфического предприятия страны "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа".

Представители белорусской делегации возложат цветы к памятнику Франциску Скорине в Праге и к мемориальной доске около Пражской ратуши - на месте, где 500 лет тому назад великий первопечатник перевел Библию.

Кроме того, в дни выставки будут безвозмездно переданы библиотечки белорусских книг Чешско-Белорусской торгово-промышленной палате и посольству.-0-