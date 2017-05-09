На Полесье обнаружили новый для Беларуси вид птиц

5 мая в Беларуси отмечен новый для страны вид птиц — сибирский черноголовый чекан. Обычно эта птица гнездится под Архангельском и в западной Сибири, а зимует в Индии и Тайланде. Подробности сообщает организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».



Фото: Андрей Шевчик, снимок взят с сайта ptushki.org

Необычная птица попала в объектив бердвотчера (наблюдателя за птицами) с Полесья Андрея Шевчика. Она приземлилась в пойме реки Неначь Калинковичского района Гомельской области.

Сибирского черноголового чекана в Беларуси официально не отмечали никогда. Из ближайших стран, насколько известно орнитологам, его видели всего один раз в Литве (17 лет назад) и в два раза в Польше (октябрь 2016 и май 2015).

В Беларуси до сих пор были зарегистрированы два вида чеканов: обычный вид — луговой чекан и около 16 лет назад страну с юга стал заселять черноголовый чекан, который в Западном Полесье гнездится теперь регулярно.

— Миграционные пути птицы проходят далеко от Беларуси. Этот чекан залетел случайно. Но есть шансы, что после передышки на Полесье птица вернется в Сибирь. Некоторым особям свойственны рисковые приключения, таким образом случайно они могут найти новые подходящие области для расселения, — комментирует директор АПБ Александр Винчевский.

Официально правильное определение сибирского черноголового чекана должна подтвердить БОФК (Белорусская орнито-фаунистическая комиссия), которая изучит фото, описание и подробности встречи с птицей, только после ее решения новый вид внесут в список птиц Беларуси.