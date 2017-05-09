ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Полесье обнаружили новый для Беларуси вид птиц

10.05.2017 10:55 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

5 мая в Беларуси отмечен новый для страны вид птиц — сибирский черноголовый чекан. Обычно эта птица гнездится под Архангельском и в западной Сибири, а зимует в Индии и Тайланде. Подробности сообщает организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».


Фото: Андрей Шевчик, снимок взят с сайта ptushki.org

Необычная птица попала в объектив бердвотчера (наблюдателя за птицами) с Полесья Андрея Шевчика. Она приземлилась в пойме реки Неначь Калинковичского района Гомельской области.

Сибирского черноголового чекана в Беларуси официально не отмечали никогда. Из ближайших стран, насколько известно орнитологам, его видели всего один раз в Литве (17 лет назад) и в два раза в Польше (октябрь 2016 и май 2015).

В Беларуси до сих пор были зарегистрированы два вида чеканов: обычный вид — луговой чекан и около 16 лет назад страну с юга стал заселять черноголовый чекан, который в Западном Полесье гнездится теперь регулярно.

— Миграционные пути птицы проходят далеко от Беларуси. Этот чекан залетел случайно. Но есть шансы, что после передышки на Полесье птица вернется в Сибирь. Некоторым особям свойственны рисковые приключения, таким образом случайно они могут найти новые подходящие области для расселения, — комментирует директор АПБ Александр Винчевский.

Официально правильное определение сибирского черноголового чекана должна подтвердить БОФК (Белорусская орнито-фаунистическая комиссия), которая изучит фото, описание и подробности встречи с птицей, только после ее решения новый вид внесут в список птиц Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычно эта птица гнездится под Архангельском и в западной Сибири, а зимует в Индии и Тайланде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Евровидение": песни победителей первого полуфинала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика