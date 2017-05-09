Полиция задержала грабителя в особняке рэпера 50 Cent

Полиция города Фармингтон, штат Коннектикут, арестовала мужчину, подозреваемого в попытке ограбить особняк американского рэпера (настоящее имя — Кертис Джексон). Об этом сообщает TMZ.



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Задержанному Элвину Джойсу предъявили обвинения в краже со взломом, незаконном проникновении, причинении ущерба и попытке хищения. Отмечается, что подозреваемый был взят с поличным благодаря сработавшей сигнализации, а самого Джексона дома не было.

Дом музыканта площадью 4,6 тысячи квадратных метров располагается на участке общей площадью 18 акров. В настоящее время поместье выставлено на продажу за шесть миллионов долларов, передает Billboard.

50 Cent — хип-хоп-исполнитель, актер и писатель. В его дискографии шесть студийных альбомов. Последняя пластинка, Animal Ambition, вышла в 2014 году. Музыкант снялся в таких фильмах, как «Разбогатей или сдохни», «Тринадцать» и «Власть в ночном городе». В 2010 году рэпер получил премию «Грэмми» за совместное с Eminem и Dr. Dre исполнение песни Crack A Bottle.