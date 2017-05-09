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Умер легендарный диджей Роберт Майлз

10.05.2017 12:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Итальянский и швейцарский диджей и композитор Роберт Майлз скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на портал DJ Mag Italia в среду, 10 мая.


Роберт Майлз. Фото: wallpaperscraft.com

Причина смерти не раскрывается.

Майлз получил всемирную известность после выхода его композиции Children в 1995 году. Трек разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров. В 1996-м музыкант выпустил песню Fable, возглавившую хит-парады в Австралии, США и странах Европы. Синглы вошли в дебютную пластинку диджея Dreamland (1996).

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Композитор записал шесть студийных альбомов. Релиз его последней пластинки под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.

Роберт Майлз стал одним из основателей жанра «дрим-хаус», или «дрим-транс», главной особенностью которого является легкий бит и мягкая мелодия, исполняемая преимущественно на фортепиано.

 
 
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Причина смерти не сообщается.

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