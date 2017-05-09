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Букмекеры меняют состав тройки лидеров "Евровидения-2017" после первого полуфинала

10.05.2017 12:44 — Новости Культуры | БелТА  
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10 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры видят другой тройку лидеров "Евровидения-2017" после первого полуфинала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лавры победителя песенного конкурса букмекерские конторы по-прежнему отдают харизматичному 35-летнему Франческо Габбани из Италии. На втором месте упрочил свои позиции Сальвадор Собрал из Португалии. А вот третью строчку, которую долго сохранял за собой швед Робин Бенгтссон, теперь занял Кристиан Костов из Болгарии.

Пятой, по мнению букмекеров, будет Бельгия, шестой - Армения, седьмой - Великобритания. По-прежнему в десятку финалистов входят Румыния и Нидерланды, а десятую позицию займет Молдова.

Беларуси букмекеры предсказывают выход в финал: по итогам второго полуфинала, который состоится 11 мая, ее видят на девятой позиции.-0-

 
 
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Лавры победителя песенного конкурса букмекерские конторы по-прежнему отдают харизматичному 35-летнему Франческо Габбани из Италии. На втором месте упрочил свои...

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