10 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры видят другой тройку лидеров "Евровидения-2017" после первого полуфинала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лавры победителя песенного конкурса букмекерские конторы по-прежнему отдают харизматичному 35-летнему Франческо Габбани из Италии. На втором месте упрочил свои позиции Сальвадор Собрал из Португалии. А вот третью строчку, которую долго сохранял за собой швед Робин Бенгтссон, теперь занял Кристиан Костов из Болгарии.

Пятой, по мнению букмекеров, будет Бельгия, шестой - Армения, седьмой - Великобритания. По-прежнему в десятку финалистов входят Румыния и Нидерланды, а десятую позицию займет Молдова.

Беларуси букмекеры предсказывают выход в финал: по итогам второго полуфинала, который состоится 11 мая, ее видят на девятой позиции.-0-