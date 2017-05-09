10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музыканты из четырех стран примут участие во 2-м международном фестивале мастеров искусств "Пестрый тюльпан", который пройдет в Бресте 23-24 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила арт-директор фестиваля Валентина Мальцева, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа форума включает два концерта. На сцене Брестского академического театра драмы (БАТД) прозвучат шедевры мирового музыкального искусства - от классики до нью-джаза. Артисты из Беларуси, России, Польши и Грузии исполнят не только хиты, но и малоизвестные произведения. "В этом году география фестиваля расширилась. У нас выступят 14 исполнителей и коллективов. Звезды охотно едут в Брест. В прошлом году признавались, что им пришлась по душе домашняя обстановка на концертах, понравилась атмосфера города. Тепло приняли наш фестиваль и брестчане, которые отметили высокий уровень мастерства приглашенных артистов", - рассказала Валентина Мальцева.

Так, в фестивале примут участие народный артист Беларуси Игорь Оловников (фортепиано), пианистка Марина Кулов, солистка Президентского оркестра Татьяна Кормазинова, симфонический оркестр БАТД. Компанию отечественным артистам составят их зарубежные коллеги. В Брест приедут музыканты Мариинского театра. Жителей и гостей города своим мастерством, в частности, порадуют скрипач Алексей Лукирский, молодой трубач Алексей Иванов, тенор Александр Трофимов. Выступит перед местной публикой солистка Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии Катажина Мацкевич. На форум приглашено известное джазовое трио из Польши Nowicki Swies Frankiewicz, а также грузинский фортепианный дуэт сестер Регины и Кристины Мейрабовых.

"Пестрый тюльпан" состоится в областном центре во второй раз. Пока он только завоевывает популярность слушателей. "Творческая группа заложила крепкий фундамент фестиваля. Сейчас в первую очередь мы ставим задачу, чтобы цены на билеты были приемлемыми, чтобы больше людей узнали о "Пестром тюльпане". С развитием фестиваля появится возможность приглашать больше известных музыкантов и исполнителей", - уверена заместитель директора брестского театра Лариса Новицкая.

Форум мастеров искусств организован по инициативе частного предприятия в сотрудничестве с Брестским академическим театром драмы. "Наша инициатива направлена на увеличение культурных событий в Бресте. Культура и бизнес связаны. Бизнес больше процветает в популярном городе. Будем надеяться, что в следующем году владельцы частного капитала, а его немало в Бресте, помогут в организации фестиваля", - отметил директор форума Владимир Кулов.

Планируется, что третий по счету "Пестрый тюльпан" будет посвящен искусству XXI века. Помимо музыкантов, в Брест предлагается пригласить театральные коллективы, художников из-за рубежа и Беларуси.-0-

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