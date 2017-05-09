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Через огонь на скорость, или Как студенты МЧС-овцами быть тренировались

10.05.2017 14:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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На крупнейшем полигоне Европы «Белая роща», где проходят многоплановую подготовку сотрудники МЧС, на минувшей неделе прошел финал республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее». Пятый год подряд молодые люди со всей страны соревнуются в умении ловкости при ликвидации ЧС на различных площадках полигона. Камера TUT.BY сопроводила команды на полосе препятствий среди огня и преград.

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Столицу представил БГУИР, Гродненскую область — Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, участвовали также студенты Гомельского университета транспорта, Полесского государственного университета, Полоцкого университета, Горецкой сельскохозяйственной академии и Борисовского государственного колледжа. Они прошли восемь этапов проверки по теориии и практике реагирования на ЧС.

 
 
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Пятый год подряд молодые люди со всей страны соревнуются в умении ловкости при ликвидации ЧС на различных площадках полигона. Камера TUT.BY сопроводила команды на...

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