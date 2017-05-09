Через огонь на скорость, или Как студенты МЧС-овцами быть тренировались

На крупнейшем полигоне Европы «Белая роща», где проходят многоплановую подготовку сотрудники МЧС, на минувшей неделе прошел финал республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее». Пятый год подряд молодые люди со всей страны соревнуются в умении ловкости при ликвидации ЧС на различных площадках полигона. Камера TUT.BY сопроводила команды на полосе препятствий среди огня и преград.

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Столицу представил БГУИР, Гродненскую область — Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, участвовали также студенты Гомельского университета транспорта, Полесского государственного университета, Полоцкого университета, Горецкой сельскохозяйственной академии и Борисовского государственного колледжа. Они прошли восемь этапов проверки по теориии и практике реагирования на ЧС.