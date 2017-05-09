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Папа был против. Король и королева Норвегии отмечают 80-летний юбилей
10.05.2017 15:03 — Новости Культуры | Tut.by
Король Норвегии Харальд V и королева Соня отметили свои 80-летние юбилеи во дворце в Осло. Харальд родился в феврале, а его супруга — в июле. Но в этом году решили совместить празднование юбилеев.
День рождения у Харальда — 21 февраля, а у его супруги — 4 июля. Но в этом году решили совместить празднование юбилеев короля и королевы.
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На прием во дворец в Осло съехались почетные гости со всей Европы. В среду по этому случаю правительство устраивает гала-ужин в Оперном театре, после чего дадут салют.
Харальд и Соня познакомились на вечеринке, когда им было по 22 года. Девушка работала продавщицей в магазине одежды, которым владел ее отец, и собиралась стать модельером. Отец Харальда — король Улаф V — был против отношений сына с девушкой из обычной семьи. Их тайный роман длился девять лет, но в конце концов паре удалось убедить короля и правительство, что такой брак не помешает авторитету монархии.
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Харальд и Соня познакомились на вечеринке, когда им было по 22 года. Девушка работала продавщицей в магазине одежды, которым владел ее отец, и собиралась стать...
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