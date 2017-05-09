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Скончался народный артист России Владимир Богин

10.05.2017 15:41 — Новости Культуры | БелТА  
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Скончался народный артист России Владимир Богин

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Владимир Богин, сыгравший в фильмах "Таланты и поклонники", "Отцы и дети", "Хождение по мукам", а также во многих спектаклях, ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом говорится на официальном сайте Малого театра, где артист работал с 1971 года, информирует ТАСС.

"7 мая скончался народный артист России Владимир Георгиевич Богин. Коллектив Малого театра глубоко скорбит и приносит свои соболезнования родным и близким актера", - говорится в сообщении.

Владимир Богин родился 22 декабря 1946 года в Саратове, закончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В советском 4-серийном фильме "Отцы и дети" режиссера Вячеслава Никифорова, снятом по одноименному роману Ивана Тургенева, он сыграл роль Евгения Базарова. Премьера фильма состоялась 10 июля 1984 года.

С 1971 года Владимир Богин работал в Малом театре, где исполнил более 30 ролей.

Владимир Богин является лауреатом Государственной премии СССР (1986), заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 мая скончался народный артист России Владимир Георгиевич Богин. Коллектив Малого театра глубоко скорбит и приносит свои соболезнования родным и близким актера",...

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