Витебский областной музей в преддверии Ночи музеев проведет городской квест

10 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Витебский областной музей начинает готовиться к международной акции "Ночь музеев" и проведет накануне, 14 мая, городской квест "Витебск в лицах: след в истории", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Можно собрать команду от 2 до 4 человек и до 11.00 в этот день приобрести маршрутную карту в кассе музея. Выполняя задания, участники должны вписать в своеобразном путеводителе имена ученых и известных деятелей, которые родились или жили в Витебске и оставили свой след в истории. Также командам в течение дня предстоит найти зашифрованные городские объекты и здания и запечатлеть себя на фоне этого объекта. Заполненные маршрутные карты и фотоотчеты нужно успеть сдать для проверки организаторам в музее в тот же день до 18.00.

Награждение победителей квеста состоится вечером 19 мая в холле Ратуши, где запланирована обширная программа Ночи музеев. "С помощью такого мероприятия мы хотим предложить горожанам познавательный отдых для всей семьи, компаний друзей, который подарит в поисковой прогулке по городу заряд энергии и хорошего настроения, незабываемые впечатления. А заодно участники, наверняка, узнают много нового о жизни земляков - деятелей науки и культуры. И почувствуют гордость за то, что живут в таком прекрасном городе. Также каждый игрок получит памятные подарки и бонус - входной билет на две персоны на мероприятие "Ночь музеев" в Ратуше", - добавили организаторы.-0-