Международный форум студенческих хоров пройдет в Минске 11-14 мая

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XII Международный форум студенческих хоров "Папараць-кветка-2017" пройдет в Минске 11-14 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

В этом году форум соберет около 200 участников, представляющих 6 коллективов из Беларуси, России и Польши. Среди них: народная хоровая капелла Белорусского государственного университета, хор Offenheit из Санкт-Петербурга, женский хор Лодзинского университета (Польша), молодежный Flammeus-choir (Беларусь), народная хоровая капелла Белорусского национального технического университета и любительский хор "Полифоника" (Беларусь). Стартует форум 11 мая с визитных карточек коллективов, которые представят по одному номеру. В этот же день по ул.Кальварийской, 9 в 19.30 состоится мастер-класс "Стратегии и методы улучшения звучания хорового коллектива". Его проведет известный итальянский хоровой дирижер Мишель Джосия.

Конкурсная программа форума состоит из двух испытаний: исполнение светской и духовной музыки. Первый концерт будет организован 12 мая в 11.00 в Минском государственном музыкальном колледже им. М.И. Глинки. В этот же день в архикафедральном соборе имени Пресвятой Девы Марии коллективы в 19.30 представят программы духовной музыки.

Кульминацией форума станет гала-концерт участников, который пройдет 13 мая в 14.00 в концертном зале "Верхний город". Творческие работы гала-концерта оценит профессиональная судейская коллегия. Все участники получат сертификаты и дипломы. Мероприятие приурочено к празднованию 950-летия Минска. Организатором форума выступило управление по делам культуры БГУ.-0-