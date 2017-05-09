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"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут второй полуфинал "Евровидения-2017"

10.05.2017 16:19 — Новости Культуры | БелТА  
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"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут второй полуфинал "Евровидения-2017"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 11 мая в Киеве состоится второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2017". Прямую трансляцию в 22.00 начнут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (tvr.by), сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Белорусская группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" выступит под номером 14. Вместе с ребятами за путевку в финал будут бороться исполнители из Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Болгарии, Литвы, Эстонии, Израиля.

Во втором полуфинале могут голосовать страны-участницы, а также Германия, Франция и Украина. Телефонные номера будут объявлены комментатором, а также обозначены эфирной графикой во время прямой трансляции. В соответствии с правилами конкурса, белорусские телезрители не могут голосовать за песню, которая представляет их страну.

Комментировать второй полуфинал главного музыкального телевизионного шоу Европы по-белорусски будет журналист Агентства теленовостей Евгений Перлин.

Тем временем белорусская делегация, в составе которой представители Белтелерадиокомпании, группа NaviBand и их творческая команда, продолжают готовиться к выступлению в полуфинале. "Вокал, хореография, встречи с журналистами - с каждым днем график становится все напряженнее. Сегодня - генеральный прогон, на котором группа NaviBand должна отработать конкурсный номер на 100%", - рассказали в пресс-службе.

Накануне вечером на сцене Международного выставочного центра состоялся первый полуфинал "Евровидения-2017". По его итогам из 18 стран в победную десятку вошли представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Эти артисты присоединятся к своим коллегам из стран Большой пятерки, которые традиционно попадают в финал "Евровидения" автоматически (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания), а также Украина - на правах победителя прошлого года.

В 62-м конкурсе "Евровидение-2017" принимают участие 42 страны. Украина проводит песенный форум во второй раз. Ранее страна принимала конкурс в 2005 году. Слоган нынешнего "Евровидения" - Celebrate Diversity ("Празднуй многообразие"). Логотип представляет собой традиционное украинское ожерелье - монисто. В этом году вести конкурс впервые доверено исключительно мужчинам: украинским телеведущим Владимиру Остапчуку, Александру Скичко и Тимуру Мирошниченко.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Белорусская группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" выступит под номером 14.

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