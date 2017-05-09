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Стартовал детский вокальный конкурс-фестиваль к 750-летию Могилева

10.05.2017 17:07 — Новости Культуры | БелТА  
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Стартовал детский вокальный конкурс-фестиваль к 750-летию Могилева

10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В интернете сегодня дан официальный старт детскому вокальному конкурсу-фестивалю "КЛева в Могилеве", посвященному 750-летию города. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома Инна Короткевич.

Начинающим вокалистам с 6 до 13 лет дадут возможность спеть вместе с детьми, покорившими серьезные международные телепроекты: "Голос. Дети (Россия)", "Голос. Дити (Украина)", "Детское Евровидение", "Детская Новая волна", "Украина мае талент", "Битва талантов" (Академия популярной музыки Игоря Крутого). Финалисты, прошедшие три этапа отбора и подготовки, выступят в одном музыкальном проекте на фестивале мороженого 2 июля на площади Звезд. Подать заявку на участие может любой желающий. Проект пройдет в три этапа, в финал выйдут по итогам интернет-голосования и оценкам жюри шесть юных талантов, которые будут готовиться к выступлению на гала-концерте со специалистами шоу-бизнеса - продюсерами, педагогами по вокалу, стилистами, визажистами, фотографами.

Инициатором конкурса и фестиваля мороженого выступила Могилевская фабрика мороженого. "Ко дню рождения Могилева мы решили организовать не просто концерт или праздник, а сделать креативный проект. Привлекли для оценки в качестве жюри ведущих деятелей культуры и звезд белорусской эстрады: Искуи Абалян, Ларису Грибалеву, Сашу Немо и других. Во время праздника все ребята смогут пообщаться в фан-зоне, сфотографироваться и взять автограф у своих кумиров. Проект не коммерческий, а социальный - мы взяли на себя основные расходы, чтобы дать возможность каждому ребенку попробовать свои силы, получить новые знания и опыт", - подчеркнула директор ОАО "Могилевская фабрика мороженого" Татьяна Бондарчук.

Проект реализуется при поддержке Могилевского городского исполнительного комитета.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Начинающим вокалистам с 6 до 13 лет дадут возможность спеть вместе с детьми, покорившими серьезные международные телепроекты: "Голос. Дети (Россия)", "Голос. Дити...

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