Недопели: кто не попал в финал Евровидения

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Участники от восьми стран не попали в финал международного музыкального конкурса "Евровидение", который проходит в эти дни в Киеве: среди неудачников – Грузия, Латвия, Албания, Черногория, Финляндия, Португалия, Чехия и Словения.

Первый полуфинал "Евровидения-2017" состоялся вечером во вторник в Киеве – за право выйти в финал сразились представители 18 стран. В числе финалистов оказались конкурсанты из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Второй полуфинал пройдет в Киеве 11 мая.

Грузия: Tamara Gachechiladze – "Keep The Faith"

Грузинская исполнительница Тамара Гачечиладзе заявила, что "Евровидение" не было достойно ее, а конкурс – это политика.

"Народ! Друзья! Мои любимые! Ни одну минуту не думайте, что я или нервничаю, или расстроилась. Просто мне очень сильно смешно. И вы не грустите и поднимите голову вверх!" – так она призвала своих поклонников не расстраиваться из-за поражения на конкурсе.

Албания: Lindita – "World"

Страну представляла английская версия песни Botë, написанная Клодианом Кафоку и Гералдом Кшари и исполненная Линдитой Халими. Албания принимала участие в конкурсе четырнадцать раз, лучший результат страны – пятое место в 2012 году.

Латвия: Triana Park – "Line"

Песня написана участниками группы Агнесе Раковской, Кристапом Эглисом и Кристиансом Раковскисом. Латвия относительно недавно начала принимать участие в "Евровидении": эта балтийская страна дебютировала на конкурсе в 2000 году.

Черногория: Slavko Kalezić – "Space"

Исполнитель от Черногории участвовал в шоу " X Factor", прежде чем представить страну на "Евровидении".

"Представлять мою страну и мой народ – это огромная честь. Я хочу продемонстрировать миру мои артистические способности и посредством своего голоса рассказать о главной миссии моей жизни. Мы можем стать единым целым", – рассказывал участник от Черногории.

Финляндия: Norma John – "Blackbird"

Леена Тирронен стала известна после участия в шоу "X Factor" в 2010 году. Впоследствии артистка подписала контракт с лейблом Sony Music. Первый альбом исполнительница представила в 2010 году. Со вторым участником дуэта – Лассе Пийрайненом – она знакома еще со времен обучения в лицее. На родине многие считают, что их музыка кинематографична и демонстрирует скандинавскую красоту.

Португалия: Salvador Sobral – "Amar Pelos Dois"

В прошлом году Португалия не принимала участие в "Евровидении". После перерыва страна организовала национальный отбор в новом формате, в котором могли соревноваться песни на английском и португальском языках. В итоге победителем стал исполнитель Сальвадор Собрал с песней на родном языке "Amar Pelos Dois". Он признал, что конкурс может быть хорошим толчком в карьере.

Чехия: Martina Bárta – "My Turn"

Мартина регулярно выступает с различными музыкальными проектами на джазовых фестивалях и сотрудничает с известными музыкантами, одновременно работая над своим собственным проектом "Scotch and Soda".

Словения: Omar Naber – "On My Way"

Артист представлял свою страну с песней "Stop" на Евровидении 2005 году в Киеве. Он сказал, что считает "Евровидение" крупнейшим музыкальным фестивалем, который помог ему реализоваться в творчестве, и потому решил вернуться.

Белорусская группа NaviBand примет участие во втором полуфинале "Евровидения-2017", который состоится вечером 11 мая. Следите за новостями о конкурсе на сайте Sputnik.