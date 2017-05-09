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Лодка, орнаменты, фейерверки. Как выглядит номер Naviband для "Евровидения"

10.05.2017 20:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Завтра, 11 мая, в Киеве пройдет второй полуфинал «Евровидения», где выступят белорусы Naviband. Как выглядят костюмы и шоу наших исполнителей, можно было увидеть на сегодняшней репетиции. Подробности — в фоторепортаже TUT.BY.


Группа Naviband выступит с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». Во время номера Артем и Ксения стоят в лодке, а на стене показываются инсталляции. На них встречается архитектура, белорусские орнаменты и фейерверки.












Иностранные журналисты встретили номер Naviband достаточно тепло. Многие из них хлопали, а украинские — подпевали.

 
 
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Как выглядят костюмы и шоу наших исполнителей - в фоторепортаже из Киева.

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