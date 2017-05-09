Завтра, 11 мая, в Киеве пройдет второй полуфинал «Евровидения», где выступят белорусы Naviband. Как выглядят костюмы и шоу наших исполнителей, можно было увидеть на сегодняшней репетиции. Подробности — в фоторепортаже TUT.BY.





Группа Naviband выступит с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». Во время номера Артем и Ксения стоят в лодке, а на стене показываются инсталляции. На них встречается архитектура, белорусские орнаменты и фейерверки.

























Иностранные журналисты встретили номер Naviband достаточно тепло. Многие из них хлопали, а украинские — подпевали.