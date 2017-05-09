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Джамала: после победы на "Евровидении" встретила много интересных людей и напряженно работала

10.05.2017 20:20 — Новости Культуры | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель международного конкурса песни "Евровидение-2016" Джамала рассказала об изменениях в жизни после конкурса. Певица ответила на вопросы журналистов на встрече в пресс-центре "Евровидения-2017", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Джамалы, в ее жизни очень многое изменилось. Она встретила много интересных людей и много работала. "Мне хотелось писать музыку с первого дня после победы на конкурсе", - призналась артистка. С выступлениями побывала в разных странах, в том числе в Латвии, Литве, Германии, Франции, и этот опыт очень полезен.

Певица отметила, что научилась не слушать чужих советов, а доверять своему внутреннему голосу.

Она также обратилась со словами поддержки к конкурсантам нынешнего года, сказав, что это очень важный и одновременно сложный этап в жизни каждого артиста.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мне хотелось писать музыку с первого дня после победы на конкурсе", - призналась артистка. С выступлениями побывала в разных странах, в том числе в Латвии, Литве,...

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