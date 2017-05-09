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В Киеве споют фрагменты хитов "Евровидения" в народном стиле
10.05.2017 22:13 — Новости Культуры | БелТА
10 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. В Киеве перепоют фрагменты хитов "Евровидения" в народном стиле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Открытие второго полуфинала "Евровидения" будет оригинальным. Ведущие шоу Александр Скичко и Владимир Остапчук представят номер с народным ансамблем песни и танца.
Ведущие сыграют на сцене на свирели и аккордеоне. Зрители услышат фрагменты нескольких евровизийных хитов предыдущих лет. В частности, прозвучат Euphoria победительницы "Евровидения-2012" Лорин, My number one, с которой в 2005 году победила Хелена Папаризу, Fairytale Александра Рыбака, ставшего триумфатором конкурса в 2009 году, и Rise like a Phoenix - песня, принесшая успех Кончите Вурст в 2014 году.
Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2007" состоится 11 мая.-0-
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Открытие второго полуфинала "Евровидения" будет оригинальным. Ведущие шоу Александр Скичко и Владимир Остапчук представят номер с народным ансамблем песни и...
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