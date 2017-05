10 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. В Киеве перепоют фрагменты хитов "Евровидения" в народном стиле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытие второго полуфинала "Евровидения" будет оригинальным. Ведущие шоу Александр Скичко и Владимир Остапчук представят номер с народным ансамблем песни и танца.

Ведущие сыграют на сцене на свирели и аккордеоне. Зрители услышат фрагменты нескольких евровизийных хитов предыдущих лет. В частности, прозвучат Euphoria победительницы "Евровидения-2012" Лорин, My number one, с которой в 2005 году победила Хелена Папаризу, Fairytale Александра Рыбака, ставшего триумфатором конкурса в 2009 году, и Rise like a Phoenix - песня, принесшая успех Кончите Вурст в 2014 году.

Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2007" состоится 11 мая.-0-