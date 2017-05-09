NaviBand

Второй полуфинал международного песенного конкурса пройдет 11 мая, а сегодня зрители репетиций строят прогнозы. Хотя дело это малоперспективное, и исход первого полуфинала - тому подтверждение. По его итогам Грузия, например, осталась за пределами финала, такой развязки аккредитованные на конкурсе журналисты не предполагали. С другой стороны, всегда интересно, насколько предположения совпадут с результатом. Корреспонденты БЕЛТА присмотрелись к настроениям в пресс-центре.

Откроет второй полуфинал исполнительница из Сербии. Свою песню Тияна Богичевич в белом воздушном платье исполняет на сцене в лучах и звездах. Спеть на сцене "Евровидения" было ее детской мечтой, и она осуществилась.

У представителя Австрии красивый номер: он поет на полумесяце, плывущем в облаках. Свою задачу артист определил следующим образом - представить Австрию так хорошо, как только возможно.

Дуэт из Румынии в числе любимчиков прессы. И номер красочный, и песню хочется подпевать. Ожидаем выхода в финал.

Нидерланды представляют три сестры, умницы-красавицы - группа O'G3NE. У них уже есть опыт участия в "Евровидении", правда, детском. И еще в 2007 году они заявили, что хотят стать профессиональными певицами. На аплодисменты для них журналисты не поскупились.

Аня Ниссен из Дании впечатляет мощным голосом. На конкурсной сцене девушка одна, за ее спиной прольется золотой водопад.

Этого парня из Ирландии любят на конкурсе. Брендан Маррей - на воздушном шаре в облаках, словно собирается взлететь. И такого развития, по мнению критиков, как раз не хватает в номере Брендана. Несмотря на это, он взлетит в финал, предполагают многие.

Группа JOWST из Норвегии, наверняка, тоже окажется в финале. Музыканты, по их признанию, были темной лошадкой в национальном отборе на "Евровидение". Кстати, белорусские артисты очень подружились с норвежцами.

А вот и NaviBand с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця". В пресс-центре оживление, но не будем спешить, чтобы не спугнуть удачу. После их выступления журналисты аплодируют.

Кристиан Костов из Болгарии - очевидный лидер этого полуфинала. Юный исполнитель очаровывает своим голосом и харизмой. Кристиан получил предложение представить Болгарию на "Евровидении" за два дня до семнадцатилетия. И считает такую возможность щедрым подарком.

Участники дуэта Koit Toome из Эстонии представляли страну на конкурсе "Евровидение" в прежние годы в составе разных групп. Но объединившись на сцене в дуэт, разноплановые исполнители стали интересным проектом.

Во втором полуфинале зрители также увидят выступления представителей Македонии, Мальты, Венгрии, Сан-Марино, Хорватии, Швейцарии, Литвы, Израиля. Но не будем забегать вперед, подождем итогов второго полуфинала, когда станут известны имена второй десятки финалистов самого масштабного шоу Европы.

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

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