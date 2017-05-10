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В Гомеле спасли оказавшихся в канализации двух утят
10.05.2017 22:28 — Новости Культуры | Tut.by
Пара маленьких утят оказались в канализации на территории гомельского дворцово-паркового ансамбля. Спасти птенцов помог сотрудник паркового комплекса.
Мужчина открыл люк и спустился в канализацию. При помощи сачка работник поймал утят и вытащил их на поверхность.
После чего птенцов выпустили в лебяжий пруд, который находится недалеко от дворца Румянцевых и Паскевичей.
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Птенцов отнесли и выпустили в лебяжий пруд недалеко от дворца Румянцевых и Паскевичей.
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