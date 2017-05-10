ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле спасли оказавшихся в канализации двух утят

10.05.2017 22:28 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пара маленьких утят оказались в канализации на территории гомельского дворцово-паркового ансамбля. Спасти птенцов помог сотрудник паркового комплекса.


Фото: vk.com/gomel_detka

Мужчина открыл люк и спустился в канализацию. При помощи сачка работник поймал утят и вытащил их на поверхность.

После чего птенцов выпустили в лебяжий пруд, который находится недалеко от дворца Румянцевых и Паскевичей.


Фото: vk.com/gomel_detka

Фото: vk.com/gomel_detka
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Птенцов отнесли и выпустили в лебяжий пруд недалеко от дворца Румянцевых и Паскевичей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Киеве споют фрагменты хитов "Евровидения" в народном стиле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика