В Гомеле спасли оказавшихся в канализации двух утят

Пара маленьких утят оказались в канализации на территории гомельского дворцово-паркового ансамбля. Спасти птенцов помог сотрудник паркового комплекса.



Фото: vk.com/gomel_detka

Мужчина открыл люк и спустился в канализацию. При помощи сачка работник поймал утят и вытащил их на поверхность.

После чего птенцов выпустили в лебяжий пруд, который находится недалеко от дворца Румянцевых и Паскевичей.



Фото: vk.com/gomel_detka



Фото: vk.com/gomel_detka