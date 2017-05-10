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Группа NaviBand поборется сегодня за выход в финал "Евровидения"

11.05.2017 07:07 — Новости Культуры | БелТА  
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Группа NaviBand поборется сегодня за выход в финал "Евровидения"
NaviBand. Фото из архива

11 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Группа NaviBand выступит сегодня во втором полуфинале 62-го международного конкурса песни "Евровидение", который принимает Киев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители Беларуси выйдут на сцену под 14-м номером. Всего во втором полуфинале за право выйти в финал будут бороться 18 стран. Список полуфиналистов следующий:

1. Сербия;

2. Австрия;

3. Македония;

4. Мальта;

5. Румыния;

6. Нидерланды;

7. Венгрия;

8. Дания;

9. Ирландия;

10. Сан-Марино;

11. Хорватия;

12. Норвегия;

13. Швейцария;

14. Беларусь;

15. Болгария;

16. Литва;

17. Эстония;

18. Израиль.

Белорусская группа NaviBand выступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".

Международный конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го, финал - 13 мая.

Прямую трансляцию полуфиналов и финала традиционно ведут телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-

 
 
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Представители Беларуси выйдут на сцену под 14-м номером. Всего во втором полуфинале за право выйти в финал будут бороться 18 стран.

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