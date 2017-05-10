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Группа NaviBand поборется сегодня за выход в финал "Евровидения"
11.05.2017 07:07 — Новости Культуры | БелТА
NaviBand. Фото из архива
11 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Группа NaviBand выступит сегодня во втором полуфинале 62-го международного конкурса песни "Евровидение", который принимает Киев, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представители Беларуси выйдут на сцену под 14-м номером. Всего во втором полуфинале за право выйти в финал будут бороться 18 стран. Список полуфиналистов следующий:
1. Сербия;
2. Австрия;
3. Македония;
4. Мальта;
5. Румыния;
6. Нидерланды;
7. Венгрия;
8. Дания;
9. Ирландия;
10. Сан-Марино;
11. Хорватия;
12. Норвегия;
13. Швейцария;
14. Беларусь;
15. Болгария;
16. Литва;
17. Эстония;
18. Израиль.
Белорусская группа NaviBand выступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".
Международный конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го, финал - 13 мая.
Прямую трансляцию полуфиналов и финала традиционно ведут телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-
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Представители Беларуси выйдут на сцену под 14-м номером. Всего во втором полуфинале за право выйти в финал будут бороться 18 стран.
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