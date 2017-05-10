ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер сыгравший в фильмах "Твин Пикс" и "Убить Билла" актер Майкл Паркс

11.05.2017 00:20 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Умер американский актер Майкл Паркс, сыгравший в таких фильмах, как «Твин Пикс» и «Убить Билла», передает Associated Press. Ему было 77 лет.


Майкл Паркс. Фото: filmz.ru

По словам представителя Паркса Джейн Шульман, актер скончался во вторник, 9 мая, в Лос-Анджелесе.

За свою 50-летнюю карьеру Паркс принял участие в съемках более чем 100 фильмов и телешоу. Как отмечает агентство, многие из его ранних главных ролей были в «контркультурных» фильмах 1960-х, включая «Дикое семя» и «Автобус Райли в городе». В сериале 1969 года «Тогда пришел Бронсон» он снялся в роли газетчика-мотоциклиста.

Паркс продолжил свою карьеру, сотрудничая с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, — он сыграл в фильмах «Убить Билла», «От заката до рассвета» и «Туск».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам представителя Паркса Джейн Шульман, актер скончался во вторник, 9 мая, в Лос-Анджелесе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Номер NaviBand на "Евровидении": лодка в облаках и танцы под гитару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика