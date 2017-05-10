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Умер сыгравший в фильмах "Твин Пикс" и "Убить Билла" актер Майкл Паркс
11.05.2017 00:20 — Новости Культуры | Tut.by
Умер американский актер Майкл Паркс, сыгравший в таких фильмах, как «Твин Пикс» и «Убить Билла», передает Associated Press. Ему было 77 лет.
По словам представителя Паркса Джейн Шульман, актер скончался во вторник, 9 мая, в Лос-Анджелесе.
За свою 50-летнюю карьеру Паркс принял участие в съемках более чем 100 фильмов и телешоу. Как отмечает агентство, многие из его ранних главных ролей были в «контркультурных» фильмах 1960-х, включая «Дикое семя» и «Автобус Райли в городе». В сериале 1969 года «Тогда пришел Бронсон» он снялся в роли газетчика-мотоциклиста.
Паркс продолжил свою карьеру, сотрудничая с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, — он сыграл в фильмах «Убить Билла», «От заката до рассвета» и «Туск».
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По словам представителя Паркса Джейн Шульман, актер скончался во вторник, 9 мая, в Лос-Анджелесе.
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