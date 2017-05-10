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В Витебске пройдет городской квест

11.05.2017 08:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Областной краеведческий музей начинает готовиться к международной акции «Ночь музеев» и проведет накануне, 14 мая, городской квест «Витебск в лицах: след в истории».

Желающим нужно собрать команду от 2 до 4 человек и до 11.00 в этот день приобрести маршрутную карту в кассе музея. Выполняя задания, участники должны вписать в путеводителе имена ученых и известных деятелей, которые родились или жили в Витебске и оставили свой след в истории.

Кроме того, в течение дня командам предстоит найти зашифрованные городские объекты и здания и запечатлеть себя на их фоне. Заполненные маршрутные карты и фотоотчеты нужно успеть сдать для проверки организаторам в музее в тот же день до 18.00.

Награждение победителей квеста состоится вечером 19 мая в холле Ратуши, где запланирована обширная программа «Ночи музеев».

«Мы хотим предложить горожанам познавательный отдых для всей семьи, компаний друзей. Прогулка по городу подарит заряд энергии и хорошего настроения, незабываемые впечатления. А заодно участники, наверняка, узнают много нового о жизни земляков — деятелей науки и культуры. И почувствуют гордость за то, что живут в таком прекрасном городе. Каждый игрок получит памятные подарки и бонус — входной билет на две персоны на мероприятие „Ночь музеев“ в Ратуше», — добавили организаторы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Выполняя задания, участники должны вписать в путеводителе имена ученых и известных деятелей, которые родились или жили в Витебске и оставили свой след в истории.

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