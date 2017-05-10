11 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Открытый региональный конкурс-фестиваль "Зоркі Прыдняпроўя" пройдет 17-18 мая в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил декан факультета начального и музыкального образования вуза Алексей Иванов.

Свои таланты во время конкурса продемонстрируют более 370 музыкантов, вокалистов, представителей творческой молодежи Могилевской и Витебской областей, города Минска. Ребята в возрасте от 10 до 25 лет проявят себя в номинациях "Народно-инструментальное исполнительство" (баян, аккордеон, балалайка, домра, цимбалы, гитара), "Вокал" (народное, академическое пение), "Ансамбли" (вокальные, инструментальные), "Художественное чтение". Победителей наградят дипломами, грамотами и призами.

Конкурс проводится в МГУ имени А.А. Кулешова впервые и посвящен 750-летию Могилева. В вузе уверены, что мероприятие будет традиционным. "Нам бы очень хотелось, чтобы "Зоркі Прыдняпроўя" стали одной из визитных карточек не только университета, но и культурной жизни региона, той площадкой, на которой будут собираться действительно творческие и талантливые люди, - отметил Алексей Иванов. - Отрадно, что на наше приглашение откликнулись педагоги и учащиеся детских школ искусств из Бобруйска и Бобруйского района, Могилева и Могилевского район, Орши, Кировска, Минска. Уверен, что профессиональному, компетентному жюри удастся открыть новые яркие звездочки, и, в то же время, придать импульс в развитии уже состоявшимся мастерам сцены".-0-