Брестский и гомельский театры обменяются гастролями

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обменные гастроли Брестского академического театра драмы (БАТД) и Гомельского областного драмтеатра пройдут в июне, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по информации и организации зрителя брестского театра Лариса Новицкая.

В Гомель брестчане приедут 15 и 16 июня и презентуют три спектакля, в том числе две последние премьеры. Так, жители и гости областного центра увидят мелодраму "Коварство и любовь", режиссером которой является немец Марсель Крон. На следующий день будет показана комедия "Веселый вдовец" в постановке художественного руководителя БАТД, заслуженного деятеля искусств Беларуси Александра Козака. Маленьких зрителей брестские артисты порадуют сказкой "Чемоданное настроение". Впрочем, интересной эта история может быть и для взрослых. Актеры подталкивают зрителей, чтобы они задумались о том, почему с возрастом люди теряют детскую непосредственность и светлое отношение к жизни.

"При формировании репертуара для обменных гастролей спектакли подбираются исходя из интересов зрителей. И наш, и гомельский театры покажут самые популярные постановки", - отметила Лариса Новицкая.

В свою очередь Гомельский областной драматический театр для гастрольной программы выбрал два востребованных публикой спектакля, которые будут представлены в Бресте 14-15 июня. Жителям города над Бугом предложат посмотреть комедии "Мою жену зовут Морис" и "Незамужняя женщина". Обе постановки гомельчан затрагивают извечную тему взаимоотношений мужчин и женщин.

Лариса Новицкая отметила, что летом труппа Брестского академического театра драмы также побывает с гастролями в Кобрине, Пружанах, Лиде и Волковыске.-0--0-