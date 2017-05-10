МИНСК, 11 мая — Sputnik. Второй полуфинал конкурса песни "Евровидение-2017" пройдет вечером в столице Украины, за право выйти в финал шоу сразятся и белорусские исполнители.

Первый полуфинал "Евровидения-2017" прошел вечером во вторник, по его результатам финалистами стали представители десяти стран. Еще десять артистов и групп пройдут квалификацию в четверг в рамках второго полуфинала.

Порядок выступлений и участников второго полуфинала следующий:

1. Сербия;

2. Австрия;

3. Македония;

4. Мальта;

5. Румыния;

6. Нидерланды;

7. Венгрия;

8. Дания;

9. Ирландия;

10. Сан-Марино;

11. Хорватия;

12. Норвегия;

13. Швейцария;

14. Беларусь;

15. Болгария;

16. Литва;

17. Эстония;

18. Израиль.

Беларусь на "Евровидении-2017" представляет дуэт NaviBand с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця". В номере артистов будет присутствовать эффект полета, а на сцене покажут проекции белорусских достопримечательностей.

Явным фаворитом второго полуфинала называют представителя Болгарии Кристиана Костова — по мнению букмекеров, он может занять в финале место в тройке сильнейших артистов.

Должна была участвовать во втором полуфинале 11 мая и российская конкурсантка Юлия Самойлова, однако украинские власти запретили ей посещать страны за то, что она выступала в Крыму. Европейский вещательный союз называл подобные шаги украинской стороны недопустимыми, однако не смог урегулировать ситуацию, после чего российский "Первый канал" отказался от участия и трансляции "Евровидения-2017".

В Беларуси трансляция "Евровидения-2017" начнется в 22:00 по телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24", также за конкурсом можно будет следить онлайн на сайте Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу на белорусском языке будет телеведущий Евгений Перлин.