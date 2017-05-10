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Второй полуфинал "Евровидения-2017" пройдет в четверг в Киеве
11.05.2017 00:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Второй полуфинал конкурса песни "Евровидение-2017" пройдет вечером в столице Украины, за право выйти в финал шоу сразятся и белорусские исполнители.
Первый полуфинал "Евровидения-2017" прошел вечером во вторник, по его результатам финалистами стали представители десяти стран. Еще десять артистов и групп пройдут квалификацию в четверг в рамках второго полуфинала.
Порядок выступлений и участников второго полуфинала следующий:
1. Сербия;
2. Австрия;
3. Македония;
4. Мальта;
5. Румыния;
6. Нидерланды;
7. Венгрия;
8. Дания;
9. Ирландия;
10. Сан-Марино;
11. Хорватия;
12. Норвегия;
13. Швейцария;
14. Беларусь;
15. Болгария;
16. Литва;
17. Эстония;
18. Израиль.
Беларусь на "Евровидении-2017" представляет дуэт NaviBand с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця". В номере артистов будет присутствовать эффект полета, а на сцене покажут проекции белорусских достопримечательностей.
Явным фаворитом второго полуфинала называют представителя Болгарии Кристиана Костова — по мнению букмекеров, он может занять в финале место в тройке сильнейших артистов.
Должна была участвовать во втором полуфинале 11 мая и российская конкурсантка Юлия Самойлова, однако украинские власти запретили ей посещать страны за то, что она выступала в Крыму. Европейский вещательный союз называл подобные шаги украинской стороны недопустимыми, однако не смог урегулировать ситуацию, после чего российский "Первый канал" отказался от участия и трансляции "Евровидения-2017".
В Беларуси трансляция "Евровидения-2017" начнется в 22:00 по телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24", также за конкурсом можно будет следить онлайн на сайте Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу на белорусском языке будет телеведущий Евгений Перлин.
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Примут участие во втором полуфинале популярного песенного конкурса и белорусские исполнители - группа NaviBand.
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