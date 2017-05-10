11 мая Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе 18-20 мая пройдет XI Областной фестиваль детского театрального творчества "Чароўны куфэрак", участниками которого станут 15 коллективов из Беларуси и Украины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном центре народного творчества.

В мероприятии примут участие лучшие детские и молодежные театры Минской области, а также гостевые коллективы из Минска, Гродно и Харькова. Он пройдет под знаком празднования 500-летия выхода в свет первой книги Франциска Скорины. Поэтому в числе фестивальных событий состоится презентация сборника пьес драматургического конкурса "Франциск Скорина и современность" в издании Центра белорусского драматургии.

Актеры Республиканского театра белорусской драматургии презентуют в первый день для молодежи спектакль по пьесе А.Иванова "Это все она". А 19 мая состоится театрально-карнавальное шествие от центральной площади райцентра до парка культуры и отдыха, где состоится праздник "Тэатральны хаўрус". Вечером зрители увидят комедию "Адамавы жарты". В ней будут задействованы бывшие участники "Чароўнага куфэрка", которые взрослели вместе с фестивалем, а теперь стали профессиональными актерами.

Отдельной страницей театрального действа станут спектакли кукольных театров Минской области из Дзержинского, Столбцовского, Воложинского, Минского районов и Слуцка. Также во время фестиваля будет проходить творческая лаборатория для руководителей детских театральных коллективов.

Председателем жюри "Чароўнага куфэрка" будет заслуженный артист Беларуси, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств, профессор Владимир Мищанчук. Сопредседатель жюри - актриса Национального академического театра имени Янки Купалы, народная артистка Беларуси, профессор Мария Захаревич.

Фестиваль "Чароўны куфэрак" за годы своего существования неизменно привлекает поклонников театрального искусства не только из Минской области, но также из всей Беларуси и стран ближнего зарубежья.-0-