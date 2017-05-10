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Жители крохотной деревни в Дрибинском районе хотят создать музей малой родины в фотографиях

11.05.2017 09:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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В деревне Шестаки Дрибинского района — полтора десятка жителей, но с каждым годом — все больше дачников. Вместе они уже заложили Аллею памяти героев войны — 82 дуба в память о погибших односельчанах. А теперь они хотят создать музей истории родного села в фотографиях.

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Староста деревни Нина Сильченко считает, что энергичным жителям и дачникам все удастся. Так, они планируют установить около высаженной дубовой рощи мемориальную доску с именами всех земляков, не вернувшихся с войны.

— Мне кажется, уже стали забывать то, что пережили наши люди. Если не вписать это в историю сейчас, наши правнуки обо всем позабудут, — объясняет причину такой инициативы староста.

Нина Сильченко говорит, что никто не отказал в помощи при сборе средств на памятные знаки. Даже те, кто уехал из Шестаков, все равно участвовали в толоке. Теперь в Шестаках собирают фотографии для создания музея истории поселка.

Единственное, о чем просят шестаковцы чиновников, так это открыть дорогу, которая сделает деревню на 10 км ближе к Могилеву.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сельчане высадили дубовую рощу в память о погибших во время войны земляков.

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