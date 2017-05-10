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«Астрамечаўскі рукапіс» удостоен Диплома

11.05.2017 — Новости Культуры | Заря над Бугом  
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Определены победители ХІII Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера» 2017 года.

Открывая торжественную церемонию награждения, состоявшуюся в Минске 5 мая, министр информации Лилия Ананич подчеркнула:

«Награждение победителей проходит в день профессионального праздника — в День печати, и это стало знаменательным событием для всех журналистов страны. Нам доверяют, и это высокое доверие мы должны оправдывать своим каждо-дневным трудом».

На конкурс было прислано более 250 работ, за звание победителей в 23 номинациях претендовали 70 печатных изданий.

Брестский районный краеведческий альманах «Астра-мечаўскі рукапіс» стал обладателем Диплома за лучший творческий проект года среди районных, городских, многотиражных печатных СМИ.

Почетную награду редактору альманаха Александру Волковичу вручил заместитель министра информации Александр Карлюкевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Определены победители ХІII Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера» 2017 года. Открывая торжественную церемонию награждения, состоявшуюся в Минске 5...

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