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«Астрамечаўскі рукапіс» удостоен Диплома
11.05.2017 — Новости Культуры | Заря над Бугом
Определены победители ХІII Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера» 2017 года.
Открывая торжественную церемонию награждения, состоявшуюся в Минске 5 мая, министр информации Лилия Ананич подчеркнула:
«Награждение победителей проходит в день профессионального праздника — в День печати, и это стало знаменательным событием для всех журналистов страны. Нам доверяют, и это высокое доверие мы должны оправдывать своим каждо-дневным трудом».
На конкурс было прислано более 250 работ, за звание победителей в 23 номинациях претендовали 70 печатных изданий.
Брестский районный краеведческий альманах «Астра-мечаўскі рукапіс» стал обладателем Диплома за лучший творческий проект года среди районных, городских, многотиражных печатных СМИ.
Почетную награду редактору альманаха Александру Волковичу вручил заместитель министра информации Александр Карлюкевич.
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Определены победители ХІII Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера» 2017 года. Открывая торжественную церемонию награждения, состоявшуюся в Минске 5...
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