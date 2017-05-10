МИНСК, 11 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand может пройти в финал конкурса песни "Евровидение-2017", свидетельствуют данные букмекерских контор в четверг.

"Евровидение" проходит в Киеве в эти дни: 9 мая по итогам первого полуфинала определились первые десять финалистов шоу, второй отборочный концерт состоится уже сегодня. Примут в нем участие и конкурсанты из Беларуси – группа NaviBand.

По данным букмекерских контор, явный фаворит второго полуфинала "Евровидения" – болгарский участник Кристиан Костов. Белорусы же NaviBand имеют шансы на финал – хоть и сравнительно небольшие: в рейтинге букмекеров они на десятом месте, то есть могут неожиданно выпасть из списка победителей полуфинала.

Судьбу белорусской группы в четверг определят члены профессионального жюри и телезрители. Помочь NaviBand может то, что во втором полуфинале будет голосовать хозяйка конкурса – Украина, жители которой традиционно отдают высокие баллы белорусам.

Участвовать вместе с NaviBand во втором полуфинале должна была и российская певица Юлия Самойлова, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну за концерты в Крыму – после этого российский "Первый канал" был вынужден отказаться от участия в конкурсе этого года и от его трансляции.

Смотреть второй полуфинал "Евровидения" можно будет 11 мая с 22:00 в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

За всю историю участия Беларуси в конкурсе представителям республики удавалось выходить в финал лишь четыре раза – благодаря Дмитрию Колдуну (2007), группе "3+2" (2010), Алене Ланской (2013) и Тео (2014). Беларусь участвует в "Евровидении" с 2004 года.