ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Букмекеры: NaviBand могут пройти в финал "Евровидения"

11.05.2017 12:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand может пройти в финал конкурса песни "Евровидение-2017", свидетельствуют данные букмекерских контор в четверг.

Букмекеры: NaviBand могут пройти в финал "Евровидения"
Максимков о "Евровидении": в конце концов, мы же не мазохисты

"Евровидение" проходит в Киеве в эти дни: 9 мая по итогам первого полуфинала определились первые десять финалистов шоу, второй отборочный концерт состоится уже сегодня. Примут в нем участие и конкурсанты из Беларуси – группа NaviBand.

По данным букмекерских контор, явный фаворит второго полуфинала "Евровидения" – болгарский участник Кристиан Костов. Белорусы же NaviBand имеют шансы на финал – хоть и сравнительно небольшие: в рейтинге букмекеров они на десятом месте, то есть могут неожиданно выпасть из списка победителей полуфинала.

Судьбу белорусской группы в четверг определят члены профессионального жюри и телезрители. Помочь NaviBand может то, что во втором полуфинале будет голосовать хозяйка конкурса – Украина, жители которой традиционно отдают высокие баллы белорусам.

Участвовать вместе с NaviBand во втором полуфинале должна была и российская певица Юлия Самойлова, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну за концерты в Крыму – после этого российский "Первый канал" был вынужден отказаться от участия в конкурсе этого года и от его трансляции.

Смотреть второй полуфинал "Евровидения" можно будет 11 мая с 22:00 в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

За всю историю участия Беларуси в конкурсе представителям республики удавалось выходить в финал лишь четыре раза – благодаря Дмитрию Колдуну (2007), группе "3+2" (2010), Алене Ланской (2013) и Тео (2014). Беларусь участвует в "Евровидении" с 2004 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению букмекеров, белорусские музыканты могут занять десятую строчку во втором полуфинале и обеспечить себе место в финале конкурса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Жители крохотной деревни в Дрибинском районе хотят создать музей малой родины в фотографиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика