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В Минске второй день подряд метет метель. В мае
11.05.2017 12:17 — Новости Культуры | Tut.by
Третий день подряд главной темой обсуждения у белорусов
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Камера TUT.BY зафиксировала по-весеннему зеленый Минск припорошенный майским снегом.
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