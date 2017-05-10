В Минске второй день подряд метет метель. В мае

Третий день подряд главной темой обсуждения у белорусов является погода — в столице 10 и 11 мая мела метель. Социальные сети сообщают, что везде, кроме южных районов страны выпало столько снега, что и снеговиков слепить удалось, и машины чистить пришлось, а чтобы не замернуть, пришлось доставать зимние куртки и теплые ботинки. Камера TUT.BY зафиксировала по-весеннему зеленый Минск припорошенный майским снегом.

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