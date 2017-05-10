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Дэвид Бекхэм дебютировал в кино

11.05.2017 13:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Дэвид Бекхэм сыграл в фильме Гая Ричи «Меч короля Артура». Это первая роль футболиста в большом кино.


Дэвид Бекхэм со старшим сыном Бруклином на премьере фильма. Фото: Reuters

Как сообщает Reuters, футболист появился на красной ковровой дорожке во время лондонской премьеры фильма.

«Мне кажется, зрителям понравится кино. Безусловно, в случае с Гаем Ричи люди знают, чего ожидать. Но на этот раз будет пара сюрпризов, в том числе и комедийных», — рассказал Бекхэм журналистам.

К слову, критиков работа Бекхэма в кино не впечатлила.

Еще одной дебютанткой в кино стала Поппи Делевинь, старшая сестра модели и актрисы Кары Делевинь. А главные роли исполнили Джуд Лоу и Чарли Ханнэм. Знаменитую легенду о короле Артуре и его мече Эскалибуре режиссер переделал на свой лад.


Фото: Reuters

«Если ты просто перескажешь знакомую всем историю, не уверен, что кто-то захочет это увидеть. Поэтому вряд ли фильм подойдет для тех кому за 60, скорее для поколения, которое любит экшн», — говорит Гай Риччи.

В новой версии кино режиссер акцентирует внимание на юных годах монарха. Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

В Беларуси прокат фильма стартовал в четверг, 11 мая.

 
 
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Как сообщает Reuters, футболист появился на красной ковровой дорожке во время лондонской премьеры фильма.

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