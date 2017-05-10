Белтелерадиокомпания 14 мая проведет акцию на площади Государственного флага

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания при содействии Мингорисполкома проведет 14 мая на площади Государственного флага патриотическую акцию "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Акция приурочена ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Главными участниками акции станут дипломанты одноименного музыкально-патриотического проекта-конкурса, который с сентября 2016 года по 1 марта 2017 года проводил Первый национальный канал Белорусского радио. Цель конкурса - популяризация государственной символики, формирование в обществе глубокого уважения к героическому прошлому и культуре своего народа, любви к Отечеству и гордости за его достижения.

В пресс-службе напомнили, что всего для участия в проекте было принято 53 заявки в трех номинациях: хоровое и ансамблевое исполнение, исполнение соло. Среди участников - представители всех областей страны, военнослужащие и курсанты, учащиеся средних и высших учебных заведений, профессиональные и любительские музыкальные коллективы (всего около 1700 человек). Живое прослушивание участников оценивалось профессиональным жюри под председательством поэта, лауреата Государственной премии Беларуси Владимира Каризны.

Патриотическая акция 14 мая будет представлять собой литературно-музыкальную композицию на стихи и песни о Родине белорусских авторов. Начало мероприятия в 15.00.

В акции примут участие финалисты проекта, а также депутат Палаты представителей, заслуженная артистка Республики Беларусь и член жюри конкурса Ирина Дорофеева, солисты Национального академического Большого театра оперы и балета - народная артистка Анастасия Москвина и заслуженный артист Станислав Трифонов, лауреат международного детского музыкального конкурса на "Славянском базаре в Витебске" Анастасия Жабко, солистка ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Анна Степанкова, артисты театрально-зрелищного учреждения "Молодежный театр эстрады" и др.

Кульминацией акции станет совместное исполнение всеми участниками белорусского гимна. Вокальное и инструментальное сопровождение окажут заслуженный коллектив Академический хор Белтелерадиокомпании и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании, осуществившие ранее запись эталонной версии гимна.

Генеральный продюсерский центр медиахолдинга будет осуществлять запись акции для создания телеверсии и последующего показа в эфире телеканалов.-0-