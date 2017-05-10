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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирский замок 18 мая присоединится к международной акции "Ночь музеев" с программой "Эхо Мира...". Об этом БЕЛТА сообщила специалист по связям с общественностью музея "Замковый комплекс "Мир" Анаит Арзуманян.

Международный день музеев традиционно отмечается 18 мая. Анаит Арзуманян обратила внимание, что по этому случаю Мирский замок ежегодно готовит для посетителей интересные программы и концерты, и нынешний год исключением не станет.

Так, с 10.00 до 18.00 вход на экспозиции северного корпуса, северо-западной и центральной башен замка будет бесплатным, а после 18.00 и до 21.00 можно будет бесплатно посетить международную выставку "Ultima ratio regum. Беларусь в Северных войнах середины XVII - начала XVIII в.".

В 17.00 в мансардной части северного корпуса состоится открытие выставки акварельных работ литовского художника Романаса Борисоваса "Поэзия руин".

В 20.00 организаторы приглашают желающих принять участие в интерактивной музейной программе "В гости к Пане Коханку" совместно с ансамблем цыганской песни "Джана Рома" (г. Ошмяны).

Другие белорусские учреждения также готовятся к популярной международной акции. Например, 20 мая Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны представит праздничную программу "Ночь музеев - 2017. Город засыпает, просыпается музей…".

По словам организаторов, с наступлением вечера экспозиция оживет: танкисты, летчики, зенитчики, стрелки, партизаны, подпольщики, военные корреспонденты, медсестры и другие персонажи военных лет заполнят залы. Они расскажут о музейных предметах и инсталляциях, покажут эпизоды из военной жизни и даже предложат посетителям в них поучаствовать. Начало в 18.00.-0-