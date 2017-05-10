11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на 57-й Венецианской биеннале современного искусства представлена арт-проектом "Стол". Официальное открытие национального павильона состоялось сегодня, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

На биеннале дебютировал кураторский проект известного белорусского художника Романа Заслонова. Соавторами выступили продюсер Виктор Лобкович и режиссер Сергей Талыбов. Арт-проект "Стол" представляет собой 32-минутное видео из более чем 20 мини-сцен, непрерывно сменяющих друг друга на фоне главного и неизменного объекта - ровной поверхности стола. Таким образом, стол становится не просто "сценой", на которой разворачиваются драматические, комические и философские сюжеты, но и главным свидетелем и даже действующим лицом каждого из них. Зрителю предлагается не просто наблюдать за происходящим со стороны, но буквально оказаться за одним столом с героями видео-арта.

Как отметили в Минкультуры, тонкая игра белорусских актеров, художников и даже простых людей, никак не связанных с миром искусства, придают проекту "Стол" яркую индивидуальность и философское звучание, дополненное широчайшей гаммой смысловых оттенков - от тонкой самоиронии до трагизма. Как сама концепция, так и ее реализация находятся в полном соответствии с темой 57-й Венецианской биеннале - Viva arte viva ("Да здравствует живое искусство!"). "По завершении биеннале увидеть проект Романа Заслонова в залах Национального центра современных искусств смогут и белорусские зрители", - заверили в ведомстве.

Участию проекта "Стол" в Венецианской биеннале предшествовал конкурс на создание кураторской концепции павильона, на который было подано 18 заявок. Решением жюри для участия в форуме была выбрана именно концепция Романа Заслонова.

2017 год станет четверым опытом участия представителей белорусского современного искусства в Венецианской биеннале. Организатором национального павильона выступает Министерство культуры, Национальный центр современных искусств при поддержке Министерства иностранных дел и посольства Беларуси в Италии. Спонсорскую помощь оказало республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант".

57-я Венецианская биеннале - один из наиболее известных мировых художественных форумов, посвященных современному искусству, продлится до 26 ноября 2017 года.-0-