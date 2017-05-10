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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 дизайнеров примут участие в Неделе моды в Беларуси (Belarus Fashion Week), которая проходит 11-14 мая в Минске, сообщила журналистам руководитель BFW Янина Гончарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Запланировано 27 показов детской, женской и мужской одежды. Состоится 9 презентаций вне основного расписания. Дизайнеры продемонстрируют работы в том или ином формате - у кого-то будет полноценный показ, кто-то готовит капсульную коллекцию для конкурса New Names (пять изделий), кто-то - один образ для акции Fashion AIDS Line.

Участниками финала New Names, который пройдет 14 мая, станут 8 молодых дизайнеров, прошедших конкурсный отбор. Полгода назад все желающие могли представить эскизы моделей, но только лучшие из них воплотились в реальные коллекции. На протяжении всего этого времени - от эскиза до готовой работы - с финалистами работали лучшие мастера из Института современных знаний имени А.М.Широкова, Белорусской государственной академии искусств, Витебского технологического университета. Специалисты оказывали участникам менторскую помощь, подсказывали, как лучше видоизменить коллекцию. Более того, им были предоставлены ткани. По словам Янины Гончаровой, успех этого конкурса заключается в создании промышленной коллекции, готовой к реализации.

Конкурс ставит своей целью поддержку молодежи еще со студенческой скамьи. Тесная взаимосвязь с учебными заведениями, молодыми дизайнерами действительно необходима. Очень важно, чтобы на смену заслуженным мастерам приходила здравомыслящая, успешная, развитая молодежь, которая понимает, что такое фешен-бизнес, уверена руководитель Belarus Fashion Week.

Во время Недели моды в Беларуси запланировано проведение Off Schedule Belarus Fashion Week - это программа по поддержке молодых дизайнеров, стилистов, тех, кто работает в сфере моды, дизайна и других форм современного искусства. Лучший дизайнер, который презентует свою работу, получит грант в размере $2 тыс. на развитие. Будут вручены образовательные гранты на обучение в учебных заведениях Италии, Франции. Также один из дизайнеров программы получит грант на участие в международном фешен-проекте Follow The Fabrika (Россия) и возможность представить коллекцию на Moscow Fashion Week в 2018 году.

Пройдут показы детской моды. Во время Kids' Fashion Days BFW будут представлены работы 30 дизайнеров. К слову, одну из коллекций в этом сезоне будут показывать дети, которые достигли больших успехов в различных сферах деятельности, в том числе музыке, изобразительном искусстве, боевых искусствах, балете, гимнастике. Проект носит благотворительный характер, средства от продажи билетов будут перечислены на лечение маленьких онкопациентов.

Все показы пройдут в НВЦ "Белэкспо".-0-