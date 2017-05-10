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Киев "евровидийный": изменился ли город к конкурсу?
11.05.2017 17:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в эти дни в Киеве – столица Украины принимает популярный в Европе конкурс со зрительской аудиторией порядка 200 миллионов человек второй раз со времени начала своего участия.
Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев отправился в Киев, чтобы лично наблюдать за проведением конкурса, участием в нем белорусов из NaviBand, а также посмотреть на то, как город подготовился ко всеевропейскому празднику.
"А "Евровидение" уже началось?"
В киевском аэропорту Борисполь практически ничего не говорит о том, что Украина принимает "Евровидение" – на весь аэропорт всего две небольшие рекламки, и те – с призывами покупать билеты на концерты в рамках конкурса. Больше изменений здесь нет – если не считать обилия прилетающих иностранцев и то, как часто можно услышать иностранную речь – немецкий, шведский, английский и даже литовский.
© Sputnik / Евгений Казарцев
Вокзал в Киеве
"А "Евровидение" уже началось или закончилось?" – спросила в автобусе из аэропорта до Киева местная жительница Ирина у водителя.
Узнав, что конкурс сейчас в самом разгаре, Ирина запереживала: сказала, что в городе будут огромные пробки, и вместо сорока минут из аэропорта до вокзала мы будем ехать больше часа. Киевлянка была близка к истине: в Киеве действительно растянулись пробки, однако вряд ли из-за конкурса – здесь продолжается ремонт дорог.
Экстренная "англизация"
Первая точка корреспондента Sputnik в Киеве после выхода из автобуса – ближайший ресторан "МакДональдс". Внимание в нем привлекло меню: все оно было на английском, хотя все указатели внутри кафе оставались на украинском.
"Это мы к этому – ну, к "Евровидению" все перевели. И сотрудники на ходу учатся – а то почти никто английского не знает, вот стыд-то!" – признался корреспонденту сотрудник ресторана Евгений.
В тот же момент на соседней кассе пожилая пара заказывала себе обед – именно на английском языке. И продавец с этим справился.
Праздник на Крещатике
Для киевлян и гостей украинской столицы одна из главных точек "Евровидения" – улица Крещатик, которая идет от Майдана Независимости. Улицу в честь фестиваля сделали пешеходной, а большую ее часть занимает так называемая "Евродеревня" – здесь стоят несколько сцен, а также располагаются палатки с кофе и пивом. Именно в "Евродеревне" в разные дни выступали многие участники конкурса – перед тем, как участвовать в самом шоу.
© Sputnik / Евгений Казарцев
"Евровидение" в Киеве
Вход в "Евродеревню" свободный – поэтому здесь гуляют местные жители, активно делает селфи молодежь. Охраняют площадку усиленные составы полиции: пройти можно только через специальные пункты пропуска с металлодетекторами. Полицейских для охраны правопорядка командировали в Киев со всей страны – может поэтому многие затрудняются даже указать дорогу на ближайшую большую улицу.
Прямо возле ограды "Евродеревни" на Крещатике стоят несколько сувенирных лавок – здесь можно купить разнообразную продукцию с национальной символикой Украины, киевскими князьями и даже матрешки. Однако из-за наплыва гостей в городе продажи выросли не сильно.
© Sputnik / Евгений Казарцев
Сувенирная лавка на Крещатике
"Спрашивают про сувениры с "Евровидением", а их у нас нет. Все остальное как брали, так и берут – никакого бума нет", – отметила продавец лавки.
Продавцы кофе и газированных напитков куда оптимистичнее: у них продажи в дни "Евровидения" только выросли.
© Sputnik / Евгений Казарцев
"Евровидение" в Киеве
"Много очень приехало туристов, и из Беларуси много кто приехал. Но они все в центре проводят время, на Крещатике и около того. В остальном Киеве все остается как всегда. Хотя мне и нравится – город весь красивым сделали, украсили", – призналась Sputnik киевлянка Ирина.
Беларусь на конкурсе выступит уже в четверг
Белорусские участники "Евровидения" – группа NaviBand – выйдут на сцену конкурса под номером 14 уже в этот четверг. После голосования телезрителей и членов профессионального жюри и станет известно, вышли ли музыканты в финал популярного конкурса и сразятся ли за победу в нем.
Согласно ставкам букмекеров в четверг, какой-никакой шанс на попадание в финал и выход на сцену 13 мая у NaviBand есть – надеемся, букмекерские конторы не ошибаются в этом.
Должна была участвовать во втором полуфинале и россиянка Юлия Самойлова, однако властями Украины ей был запрещен въезд – за посещение Крыма с концертами. Ситуацию Европейский вещательный союз урегулировать не смог, из-за чего российскому "Первому каналу" пришлось отказаться от трансляции конкурса в этом году.
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Как признаются киевляне, очень много туристов в самом центре города, а в нескольких станциях метро от Крещатика все остается как и было.
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