Конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в эти дни в Киеве – столица Украины принимает популярный в Европе конкурс со зрительской аудиторией порядка 200 миллионов человек второй раз со времени начала своего участия.

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев отправился в Киев, чтобы лично наблюдать за проведением конкурса, участием в нем белорусов из NaviBand, а также посмотреть на то, как город подготовился ко всеевропейскому празднику.

"А "Евровидение" уже началось?"

В киевском аэропорту Борисполь практически ничего не говорит о том, что Украина принимает "Евровидение" – на весь аэропорт всего две небольшие рекламки, и те – с призывами покупать билеты на концерты в рамках конкурса. Больше изменений здесь нет – если не считать обилия прилетающих иностранцев и то, как часто можно услышать иностранную речь – немецкий, шведский, английский и даже литовский.



© Sputnik / Евгений Казарцев Вокзал в Киеве

"А "Евровидение" уже началось или закончилось?" – спросила в автобусе из аэропорта до Киева местная жительница Ирина у водителя.

Узнав, что конкурс сейчас в самом разгаре, Ирина запереживала: сказала, что в городе будут огромные пробки, и вместо сорока минут из аэропорта до вокзала мы будем ехать больше часа. Киевлянка была близка к истине: в Киеве действительно растянулись пробки, однако вряд ли из-за конкурса – здесь продолжается ремонт дорог.

Экстренная "англизация"

Первая точка корреспондента Sputnik в Киеве после выхода из автобуса – ближайший ресторан "МакДональдс". Внимание в нем привлекло меню: все оно было на английском, хотя все указатели внутри кафе оставались на украинском.

"Это мы к этому – ну, к "Евровидению" все перевели. И сотрудники на ходу учатся – а то почти никто английского не знает, вот стыд-то!" – признался корреспонденту сотрудник ресторана Евгений.

В тот же момент на соседней кассе пожилая пара заказывала себе обед – именно на английском языке. И продавец с этим справился.

Праздник на Крещатике

Для киевлян и гостей украинской столицы одна из главных точек "Евровидения" – улица Крещатик, которая идет от Майдана Независимости. Улицу в честь фестиваля сделали пешеходной, а большую ее часть занимает так называемая "Евродеревня" – здесь стоят несколько сцен, а также располагаются палатки с кофе и пивом. Именно в "Евродеревне" в разные дни выступали многие участники конкурса – перед тем, как участвовать в самом шоу.



© Sputnik / Евгений Казарцев "Евровидение" в Киеве

Вход в "Евродеревню" свободный – поэтому здесь гуляют местные жители, активно делает селфи молодежь. Охраняют площадку усиленные составы полиции: пройти можно только через специальные пункты пропуска с металлодетекторами. Полицейских для охраны правопорядка командировали в Киев со всей страны – может поэтому многие затрудняются даже указать дорогу на ближайшую большую улицу.

Прямо возле ограды "Евродеревни" на Крещатике стоят несколько сувенирных лавок – здесь можно купить разнообразную продукцию с национальной символикой Украины, киевскими князьями и даже матрешки. Однако из-за наплыва гостей в городе продажи выросли не сильно.



© Sputnik / Евгений Казарцев Сувенирная лавка на Крещатике

"Спрашивают про сувениры с "Евровидением", а их у нас нет. Все остальное как брали, так и берут – никакого бума нет", – отметила продавец лавки.

Продавцы кофе и газированных напитков куда оптимистичнее: у них продажи в дни "Евровидения" только выросли.



© Sputnik / Евгений Казарцев "Евровидение" в Киеве

"Много очень приехало туристов, и из Беларуси много кто приехал. Но они все в центре проводят время, на Крещатике и около того. В остальном Киеве все остается как всегда. Хотя мне и нравится – город весь красивым сделали, украсили", – призналась Sputnik киевлянка Ирина.

Беларусь на конкурсе выступит уже в четверг

Белорусские участники "Евровидения" – группа NaviBand – выйдут на сцену конкурса под номером 14 уже в этот четверг. После голосования телезрителей и членов профессионального жюри и станет известно, вышли ли музыканты в финал популярного конкурса и сразятся ли за победу в нем.

Согласно ставкам букмекеров в четверг, какой-никакой шанс на попадание в финал и выход на сцену 13 мая у NaviBand есть – надеемся, букмекерские конторы не ошибаются в этом.

Должна была участвовать во втором полуфинале и россиянка Юлия Самойлова, однако властями Украины ей был запрещен въезд – за посещение Крыма с концертами. Ситуацию Европейский вещательный союз урегулировать не смог, из-за чего российскому "Первому каналу" пришлось отказаться от трансляции конкурса в этом году.

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