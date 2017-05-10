В “Реконструкторе” было что посмотреть, взять на вооружение



На базе УП “Племзавод “Реконструктор” прошла учеба с посещением различных объектов предприятия. В поле зрения находились все вопросы, которыми сельчанам приходится заниматься сегодня и которые ждут их в ближайшем будущем.

А оно — это предстоящая, уже не за горами, кормозаготовка. Об этом, насущном, находясь на территории машинного двора, причем в сжатые сроки приведенного в относительный порядок, с руководителями сельхозпредприятий, главными инженерами и зоотехниками и повел речь начальник управления сельского хозяйства райисполкома Сергей Викторович Колесников.

До 15 мая стоит задача поставить технику, которая будет задействована на заготовке кормов, на линейку готовности. Кстати, здесь, в УП “Племзавод “Реконструктор”, на который и выпало проведение семинара, полностью подготовили к работе КВК-800, две косилки навесные из трех имеющихся. А вот по КЗР-10, косилкам, граблям вопросы остаются.

Хозяйство буквально на марше готовило технику к проведению весновых полевых работ, выполнило огромный их объем, и сегодня в лидерах по севу в районе, показало, как можно мобилизоваться в трудную минуту и получить результат. Поэтому не вызывает сомнения, что и к кормозаготовке инженерная служба и руководитель подойдут так же организованно. Ведь что такое не иметь в достатке корма — здесь в нынешнюю зимовку сполна испытали на себе.

Чтобы получать сегодня продукцию, заметил руководитель аграриев района, надо, чтобы было что в такой период и в кормушку скоту положить, и чтобы и пастбище не было пустым. Это аксиома. К сожалению, далеко не все это понимают. И, выгнав скот в поле (в нынешнем году делается это лучше, с большим понятием), дали ему свежий воздух, ультрафиолет, обеспечиваем водой, а с кормлением не все обстоит гладко. Поэтому поставлена задача максимально произвести химпрополку зерновых, подсеять травы, продуманно подойти к подбору гербицидов там, где подсеяны травы, и получить конечный результат.

Однозначно, техника должна быть в готовности, соответствовать предъявляемым к ней требованиям по работе и безопасности. Это и будет определять успех по объему и качеству заготавливаемых кормов. Нельзя, думая о будущем животноводства, скот кормить некачественным и силосом, и сенажом. Перерыв между полевыми работами и заготовкой кормов будет, как показывает обстановка, сведен к минимуму.

Заниматься ремонтными, восстановительными работами техники надо сейчас, немедленно, поставив на это ответственных, понимающих в этом деле людей.

С хозяйством познакомил недавно возглавивший его Александр Георгиевич Мошкарев. С хорошим настроем ведут здесь и полевые работы, и вовремя, организованно вывели скот в поле, дойные стада на выпас в режиме круглых суток.

Обстановку в разрезе хозяйств по ремонту техники сделал заместитель начальника управления по механизации Александр Латушкин, а по прохождению техосмотра при выходе в поле — начальник гостехнадзора Алексей Толкачев. Даны рекомендации, на каких условиях можно приобретать сегодня запчасти на ремонт. В порядок должны быть приведены все без исключения машинные дворы. 16 мая будут подведены итоги проведенной работы по подготовке техники к заготовке кормов.

Есть на что обратить внимание и по вопросам доращивания молодняка КРС. Он в хозяйстве содержится в простых и одновременно добротных условиях. В загонах соломенная подстилка, есть вода и корм. Отсюда хорошие привесы, почти 800 граммов в сутки.

В деталях, глубоко, на конкретных примерах, как надо вести эту работу по будущему отрасли, рассказал заместитель начальника управления Николай Солтанов. При таком содержании животных на доращивании, заметил он, как это мы видим в посещаемом хозяйстве, можно получать среднесуточные привесы в тысячу граммов. Подобный выгул скота вполне по силам иметь в каждом предприятии и на каждой ферме. Скот по максимуму должен быть переведен в летние лагеря — с постоянным наличием воды, кормушками.

Для молодняка КРС надо еще немало построить в этом году. К имеющимся 15 профилакториям для новорожденных теляток надо строить еще столько же, чтобы уйти из помещений, где навоз, аммиак. Нынешнее требование — на одного теленка отдельная клетка, содержание — не менее трех месяцев. На практике сегодня подобное содержание составляет два месяца. Требуемые условия для теляток — это сохранность, килограммовые привесы, отлично развитый рубец, будущая полноценная корова.

Осмотр недавно введенного профилактория в хозяйстве показывает, насколько оправдывает себя то, что сделано с соблюдением технологии. Суточный привес теляток при таком правильном содержании составляет 970 граммов. При лечении диареи готовят кисели из крахмала. Обходится дешево и дает быстрый эффект.

Вывод при осмотре таких объектов один — надо ломать старую систему работы по содержанию КРС, и начинать делать это надо с первых дней жизни животных. В УП “Племзавод “Реконструктор” таким образом нашли применение старым помещениям. А таковые есть на территории ферм в большинстве наших предприятий.

Выпас скота случного возраста также не был обойден вниманием. Но здесь уже остановились на проблемах качества пастбища, в плоскости, каким оно не должно быть. Давно на картах торфяника вблизи Райцев не производилось перезалужение, травы переродились, а место, с учетом его близости к фермам, удобное, выгодное. Сегодня выход один — подвозить корма, когда еще не выросли травы, но как этим мы занимаемся, тоже известно. А была бы трава как требуется — снялись бы и все проблемы по оздоровлению скота и получению продукции. Для такой переувлажненной земли, как эта, есть специальные пастбищные смеси, на что и обратила внимание заместитель начальника райсельхозпрода Оксана Красовская.

По вопросу организации пастьбы скота в летний период и его осеменения рекомендации сделал директор райплемобъединения Григорий Анисенко.

Хозяйство, оказавшись в сложном положении с кормами, первым в районе вывело скот в поле — и телушек, и дойные стада. На поле в Муравничах на круглых сутках с 5 мая выпасается 240 голов коров. Учитывая, что на траве в полном объеме продукцию не получишь, сюда подвозится сенаж, организован подвоз воды.

Трава идет в рост на глазах. За сутки положение меняется быстро. Скот втягивается в атмосферу чистого, здорового воздуха, и начинается прибавка продукции.

Район в прошлом году с 1 по 30 мая добавил 20 тонн молока. Оно взято было практически в поле, что и обязывает должным образом подходить гибко и организованно всюду к выпасу скота и в этом году, к получению дешевого и большого летнего молока. Увиденное убедило, как важно умело организовывать работу. Именно выигрыш во времени и приносит свой результат. И ни в коем разе не должно быть мелочей ни в чем — в обеспечении водой, по уходу за пастбищем, по работе ПДУ, по подвозу людей на дойки. Все вместе — это культура труда, из которой складываются и производство, и экономика.

Виктор БИРЮКОВ.

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