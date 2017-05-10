Музей пионерского движения открыт в Гомеле

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Историческая экспозиция, посвященная 95-летию пионерского движения "Пионерия: вчера, сегодня, завтра", открылась в Гомельской центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены экспонаты и атрибутика, связанные с пионерским движением: галстуки, значки, школьная форма, грамоты, дипломы, дневники вожатых, а также документальные и фото- материалы, рассказывающие о становлении и развитии пионерского движения, сверстниках времен советской эпохи и современных продолжателях традиции. Отдельный стенд посвящен деятельности пионеров во время Великой Отечественной войны. Особенностью данного проекта является его народный характер. Многие экспонаты были переданы в фонд экспозиции жителями Гомельской области из личных предметов, хранящихся дома.

Как отметил председатель Гомельской областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко, музей создан с целью укрепления пионерских ценностей и привлечения внимания общественности к проблеме сохранения исторической памяти пионерского движения.

Планируется, что экспозиция станет передвижной и после демонстрации в Гомеле будет презентована во всех районах Гомельской области.

Пионерскому движению 19 мая исполнится 95 лет. Его лучшие традиции в Республике Беларусь с 1990 года продолжает общественное объединение "Белорусская республиканская пионерская организация". Объединяя в своих рядах более 650 тыс. детей и подростков, организация является одним из ведущих соисполнителей государственной молодежной политики.-0-