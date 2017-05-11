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Гаспарян: белорусский язык не помешает NaviBand на "Евровидении"

11.05.2017 21:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 11 мая — Sputnik. Белорусский язык не станет преградой для группы NaviBand в рамках конкурса "Евровидение", уверен известный музыкальный критик Артур Гаспарян.

"Евровидение-2017" проходит в эти дни в Киеве. Белорусские участники конкурса примут участие во втором полуфинале шоу 11 мая.

NaviBand станут первыми в 13-летней истории Беларуси в "Евровидении" участниками с песней на белорусском языке — композиция называется "Гicторыя майго жыцця". Многие опасаются, что успеху NaviBand в конкурсе белорусский язык может помешать, однако критик Гаспарян уверен: преградой "мова" не станет.

"Эта идея (выступления с песней на белорусском языке — Sputnik) вообще не рискованная. Достаточно вспомнить про опыт Марии Шерифович", — напомнил Гаспарян.

По словам критика, язык песни не играет роли. Признался он и в том, что давно ожидал, когда же представители Беларуси приедут с песней на родном языке.

"Ребята (NaviBand — Sputnik) очень хорошие, органичные и позитивные. Надеюсь, что выйдут в финал", — поделился Гаспарян.

Впрочем, критик добавил: хороших исполнителей и интересной песни для "Евровидения" мало, нужно чем-то зацепить — поэтому он и не уверен в том, что NaviBand ждет успех.

NaviBand выступят в полуфинале под номером 14. Предполагалось, что в этом же полуфинале примет участие и россиянка Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в страну — в итоге российскому Первому каналу пришлось отказаться от трансляции конкурса.

 
 
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По словам известного музыкального критика, у белорусских участников хорошая песня и достаточные шансы на выход в финал конкурса.

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