11 мая в Киеве состоялся второй полуфинал «Евровидения». По итогам голосования зрителей и жюри белорусская группа Naviband прошла в финал конкурса. Своими ощущениями от выступления артисты поделились на пресс-конференции.





Naviband выступали в полуфинале четырнадцатыми. Они исполнили белорусскоязычныую песню «Гісторя майго жыцця».

Артем Лукьяненко признается: ощущал, что они не могут не пройти в финал.

— Мы отдали сегодня очень много энергии, и я это (проход в финал. — TUT.BY) чувствовал, — говорит он.





Немаловажной для ребят была и поддержка публики. Ксения Жук рассказывает, что видела и чувствовала людей, которые специально приехали из Беларуси, чтобы поддержать Naviband.

— Самое классное — это было видеть такое количество белорусов которые так кричали и так нас поддерживали. Все с флагами — это просто потрясающе. И мне очень приятно, что мы их сделали счастливыми, — говорит Ксения.









Артем добавляет, что они смогли доказать многим, что белорусский язык имеет силу. Ксения надеется, что их выступление окажет влияние на белорусскую молодежь.

— Трэба карыстацца нашай прыгожай мовай і верыць у Беларусь: у нашу гісторыю, у нашую моц. Яна у нас ёсць, — говорит она.

І падтрымліваць адзін аднаго, — добавляет Артем.



Фото: TUT.BY

На финальное выступление Naviband тоже настроены позитивно.

— Мы рушым сваім шляхам і у нас атрымоўваецца. Таму мы ні на што не разлічваем, выйдзем (на финальное выступление. — TUT.BY) і так жа будзем атрымліваць задавальненне, — говорит Артем Лукьяненко.





В финал, который пройдет 13 мая, вместе с белорусами также прошли Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия.